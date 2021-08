Pablo Vegetti: "Si nosotros estamos finos, somos peligrosos"

Pablo Vegetti marcó un doblete en la victoria de Belgrano ante Chacarita en el Gigante de Alberdi, y de esta manera el capitán llegó a las ocho conquistas y es el goleador del equipo. Seguido por Adrián Balboa, que tiene siete gritos en el certamen.

En ese marco, el artillero expresó: "Las herramientas de este equipo son solidez, entrega, orden, paciencia. Creo que estamos muy bien respaldados atrás, y los de atrás saben que si nosotros estamos finos somos peligrosos. Más allá de que nos tocó convertir a mi y a Rocky, de mitad para delante tenemos equipo de buen pie".

Para destacar sobre lo peligroso que son Vegetti-Balboa, vale resaltar que entre los dos anotaron el 65 por ciento de los goles del "Pirata" (23) en el certamen de la Primera Nacional.

Vegetti le convirtió a: * Tigre

* Estudiantes de Río Cuarto

* Quilmes

* Alvarado (2)

* Mitre

* Chacarita (2)

El "Pirata" superó al "Funebrero" por 3-0 y se levantó tras la caída ante Atlanta en la fecha anterior. A propósito, Vegetti consideró: "Fue una derrota que nos dolió (ante Atlanta)... Pero entendimos que había algo que no habíamos hecho bien, entendimos que no tenemos que regalar nada, que no nos podemos relajar, así lo jugamos ante Chacarita, entendiendo cada momento del partido... No nos podemos relajar en ningún momento. Este equipo tiene que entender que todos los partidos son finales".

Además, sostuvo: "Es una categoría muy pareja donde prevalece la solidez defensiva y la efectividad. Y nosotros lo somos".

"El equipo está entendiendo los momentos. Estamos felices por esta victoria. Todavía no se logró nada, tenemos que salir a buscar los otros partidos... Belgrano te exige, se festeja un poquito y y se piensa en lo que viene, porque el margen de error es mínimo", cerró el centrodelantero, que ya tiene la cabeza en el duelo del domingo ante Nueva Chicago.