Medina y Fassi, una relación "legal" hasta diciembre en Talleres

Convulsionado momento vive Talleres a pesar de la victoria ante Banfield el fin de semana pasado, ya que hay momentos que trascienden lo deportivo y los resultados, y que tienen que ver más con la convivencia y las promesas. ¿Será cierto la posible salida del DT Alexander Medina, en caso no obtener la clasificación el miércoles por Copa Argentina ante Estudiantes de Río Cuarto? ¿Cuánto hay de verdad en la calentura del "Cacique" tras la venta de Federico Navarro a Estados Unidos? ¿Condiciona este panorama a la continuidad del proyecto?

Hay detalles relativos y otros de palabra. A decir verdad, el malestar de Medina es cierto pero no para pegar un portazo. Es que el presidente Andrés Fassi en parte faltó a su compromiso de mantener la base del equipo, ya que el único elemento que tenía rótulo de venta era Piero Hincapié Reyna y de repente Navarro se encontró en esa condición, a 48 horas del partido con Banfield. ¿Qué dicen del lado de Fassi? Que recibir una oferta por casi cinco millones de dólares en este contexto es imposible de despreciar, dentro del campeonato de la sustentabilidad que tanto juega (y gana) Talleres, a fin del ejercicio económico.

¿Y el deportivo? El "Cacique" tenía una promesa, de traer refuerzos de jerarquía (¿En qué categoría se coloca entonces a Rodrigo Villagra?) y apuntar a ser protagonista. Hoy el plantel no luce muy largo en cuanto a recursos y a pesar de que lo mismo no varía la idea de juego de presionar y ser ofensivo, el temor de que otra vez se quede sin nafta a mitad de la ruta como pasó en el primer semestre con la Copa Sudamericana en simultáneo, ya es una amenaza que el técnico no quiere volver a padecer.

Pero, ¿Qué remedio tiene? Desde su entorno reconocen el malestar pero remarcan que no tomará decisiones con pulsaciones a mil, inclusive con un resultado adverso ante Estudiantes (RC). Y que de palabra ya tiene asegurada su salida de barrio jardín en diciembre para iniciar otro proceso en un nuevo club. Y que Fassi no pierde tiempo y estaría armando ya un sustituto. No obstante no hay que dejar de lado la situación contractual: Si Medina decide armar las valijas y pegar el portazo, una cláusula del convenio habla de la necesidad de un resarcimiento económico para la parte perjudicada. Es decir, no sería tan sencillo, más allá de que dicho pensamiento retumba fuerte en su cabeza.

¿Cómo será la convivencia de ahora en más? Es clave el resultado por Copa Argentina de este miércoles como para proyectar la relación, pero más allá de enojos y caprichos, el acuerdo que une al idilio "Cacique"-Talleres no parecería tener más fuerzas más allá de diciembre. Racing Club de Avellaneda hizo poner en estado público el interés por Medina tras el despido de Juan Antonio Pizzi, aunque lo mismo hay instancias de negociación que no suenan tan viables a corto plazo.

Por lo pronto, habría proceso de Medina hasta el final de lo pactado legalmente. Más allá de esa fecha, aventurarse a un panorama en este escurridizo fútbol argentino es ciencia ficción. Y ya hay roces suficientes como para imaginar un apretón de manos y darse buena suerte y un "hasta pronto" en la finalización del campeonato. Pero para antes, hay vericuetos legales por responder y no sería beneficiosa para ninguna posición.

Noticia relacionada: