Presentan proyecto para reducir la jornada laboral de Enfermería a 6 horas

Laura Vilches y Noel Argañaraz anunciaron juntas una iniciativa parlamentaria para reducir la jornada laboral del personal de Enfermería a seis horas. El proyecto fue elaborado en común con trabajadoras del rubro bajo el mandato de Vilches, y ahora fue actualizado y presentado por la actual legisladora del FIT Noel Argañaraz.

Ambas referentes del PTS dentro del Frente de Izquierda Unidad señalaron que es un primer paso para generalizar una propuesta que vienen haciendo hace años.

“Venimos proponiendo la reducción de la jornada laboral a 6 horas para repartir las horas de trabajo entre todas las manos disponibles. Una propuesta que busca terminar con las jornadas extenuantes por salarios bajísimos y al mismo tiempo crear nuevas fuentes de empleo, poniendo fin a la precarización laboral y la desocupación”, señaló Laura Vilches legisladora y concejal (MC).

Hoy la tecnología permitiría que trabajemos todos y menos. Terminar con la desocupación y la precarización. Pero como vimos en la historia, será producto de la fuerza de grandes movimientos que volveremos a conquistar la reducción de la jornada laboral. A eso apostamos... — Noel Argañaraz (@ArganarazNoel) August 2, 2021

Además, argumentó: “Queremos reducir la jornada laboral a 6 horas, 5 días a la semana, garantizando salarios que cubran, cómo mínimo, el costo de la canasta básica familiar. Esta medida, junto al pase a planta permanente de todo el personal precarizado, crearía nuevos puestos de trabajo y mejoraría sustancialmente las condiciones laborales de las y los trabajadores. Este proyecto lo elaboramos hace unos años cuando ya la situación en salud era muy crítica, la pandemia dejó al descubierto la brutalidad de esta política. Es algo que venimos planteando hace años desde el Frente de Izquierda”.

Noel Argañaraz agregó: “Las y los enfermeros hoy están agotados como todo el personal sanitario que se puso al hombro la pandemia. Hay más de 4800 esperando pasar a planta permanente, tienen jornadas extenuantes y por sus bajos salarios, muchos corren de un trabajo a otro para llegar a fin de mes. Nuestro proyecto reduce la jornada a 6 horas, garantiza el pase a planta a todos, reconoce a la enfermería como trabajo insalubre y propone una jubilación a los 55 años. Es decisión política del gobierno llevarla adelante. Este puede ser un primer paso para luego generalizar esta iniciativa en toda la administración pública y en las grandes empresas del sector privado. Reducir las jornadas de trabajo permitiría que trabajemos todos y trabajemos menos. Además de combatir la desocupación, nos daría tiempo para disfrutar de nuestras vidas. Tenemos derecho a una vida en la que podamos descansar, estudiar, desarrollarnos culturalmente y no dejar el cuerpo y la cabeza en el trabajo”.

Laura Vilches, que también es candidata a senadora por la lista "Fortalecer a la Izquierda" y redactora del proyecto original, enfatizó: “Empezamos con enfermería, pero esto se tiene que generalizar. No puede ser que mientras unos trabajamos 10 o 12 horas haya cientos de miles de cordobeses, en su mayoría mujeres y jóvenes, que están desocupados. La reducción de la jornada laboral con salarios igual al costo de la canasta básica en Córdoba y en todo el país, no solo es posible si no que es urgente. El avance tecnológico nos permite mejorar las condiciones laborales de todos, y sin embargo, hoy solo se utiliza para aumentar las ganancias de unos pocos empresarios. Esto no puede sostenerse más”.