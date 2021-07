"Los radicales no vamos a permitir que Larreta colonice nuestro partido"

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, volvió a señalar al jefe de Gobierno porteño como "responsable" de los "ataques" al precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Facundo Manes, y advirtió: "Los radicales no vamos a permitir que (Horacio Rodríguez) Larreta colonice nuestro partido".

"El responsable de los ataques a Manes es Horacio Rodríguez Larreta", afirmó Morales en declaraciones a la radio AM750 y sostuvo que "se está poniendo el traje de Presidente y se está equivocando".

Morales volvió a cruzar así al alcalde porteño, quien impulsa la precandidatura como diputado nacional de Diego Santilli por la provincia de Buenos Aires, distrito donde compite con la lista encabezada por el radical Manes en el espacio de Juntos para las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

El gobernador jujeño ya había dicho esta semana, en declaraciones periodísticas que "Horacio Rodríguez Larreta es el responsable de los ataques a Facundo Manes".

En declaraciones realizadas este sábado, Morales manifestó que "el establishment ya había definido que en 2023 el presidente debería ser Horacio Rodríguez Larreta". "Pero nosotros creemos que debemos llegar con un plan serio a las próximas elecciones presidenciales", afirmó y señaló que al establishment le molesta "que el radicalismo se plante".

Asimismo, criticó al Jefe de Gobierno porteño porque considera que "se piensa que es el dueño de Juntos por el Cambio" y advirtió que "al radicalismo no lo van a llevar de las narices, ya no". "Me parece mal esta campaña de desprestigio contra Manes", dijo Morales y manifestó que "con esto le hacemos un flaco favor a la necesidad de ampliar Juntos por el Cambio".

En ese sentido, sostuvo que desde Juntos por el Cambio se debe hacer "una fuerte autocrítica" de la gestión del expresidente Mauricio Macri y señaló que "defraudamos al electorado y por eso nos votaron en contra, hay que reflexionar sobre eso".

Por otra parte, afirmó que el radicalismo no plantea una ruptura con Juntos por el Cambio porque "es un espacio que se puede revitalizar".

"Desde el radicalismo no estamos de acuerdo con el Gobierno de CEOs. Tenemos que presentar un plan de Gobierno, debatiendo incluso las diferencias ideológicas que tenemos con el PRO y otros integrantes de Juntos por el Cambio", explicó.

En ese sentido, dijo que "no queremos volver a cometer los mismos errores" y aseguró que "Juntos por el Cambio debe debatir cosas profundas, es más que el globito y el bailecito". Por otra parte, sostuvo que "la deserción de (María Eugenia) Vidal en la provincia fue un error, al igual que haberle pasado el cepillo a Patricia Bullrich en CABA".

En otra parte de sus declaraciones, Morales aseguró que "los radicales no vamos a permitir que Larreta colonice nuestro partido" y dijo que "el problema en el radicalismo porteño está en que hay muchos empleados de Larreta".

"El dicho es: 'hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño', en este caso es 'hay que pegarle al chango para que aparezcan sus empleados' ", advirtió el gobernador jujeño.

Fuente: Agencia Télam