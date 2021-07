Los Leones cayeron con India y complican su suerte en Tokio 2020

El Seleccionado Argentino de Hockey Masculino tuvo una mala tarde y terminó cayendo en un duro encuentro 3 a 1 ante India y de esta manera queda forzado a ganar la última fecha si quiere seguir con vida en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Es que los dirigidos por el "Chapa" Retegui suman dos igualdades, un triunfo y una derrota, y todavía no logró sacar distancias para acercarse al puntero del grupo A, Australia. Por eso, para no depender de nadie, no tiene mucho margen ante Nueva Zelanda por lo que deberá ganar si pretende mantener la ilusión de sostener el trono y defender la medalla de oro obtenida en Río 2016.

El campeón vigente no tuvo su mejor desempeño ante los asiáticos, que dominar gran parte del desarrollo y crearon las mejores oportunidades. De hecho Ibarra tuvo la salvada más providencial del juego en el segundo cuarto ante un peligroso ataque de los indios, respondiendo con solidez. Cassella luego de un córner corto consiguió la transitoria igualdad pero en el último cuarto, a falta de dos minutos y medio, India convirtió dos tantos y se quedó con los puntos en juego. Ahora, los Leones van a todo o nada ante Nueva Zelanda.