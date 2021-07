Auzqui y Navarro, los destacados en Talleres para vencer a Arsenal

Carlos Auzqui, muy compenetrado con el juego y el compromiso de Michael Santos fueron los argumentos principales por el cuál Talleres superó a Arsenal en el Kempes. Federico Navarro, a puro esfuerzo, también tuvo una tarde destacada, al igual que Enzo Díaz.

-Guido Herrera: (6) El arquero mostró soltura y confianza que antes necesitaba.

-Julián Malatini: (6) Se afianza en el lateral, se anima a proyectarse de a poco. Un acierto.

-Nahuel Tenaglia: (6) Firme para resolver. Inteligente para no complicarse. Saca oficio en dos funciones.

-Enzo Díaz: (6) Sacrificado y solidario partido de Enzo Díaz, recuperando el nivel que lo puso en ojos de otros equipos.

-Juan Méndez: (5) Atento para empezar las jugadas, sufrió la presión del mediocampo rival.

-Federico Navarro: (7) Tiene 3 pulmones. No dejó espacios sin recorrer ni cortar.

-Diego Valoyes: (6) Venía teniendo una tarde sin muchas luces hasta que de cabeza conectó el gol que liquidó el pleito. Por momentos fue displciente.

-Carlos Auzqui: (7) El más claro de Talleres, no solo por el gol, sino por su ubicación permanente para generar peligro y su criterio con la pelota.

-Ángelo Martino: (6) Gran primer tiempo aunque un poco desordenado. Puro sacrificio.

-Michael Santos: (6) Efectiva combinación y asistencia con Auzqui en el gol. Trabajo silencioso ante la defensa de Arsenal.

-Diego García: (6) Entró por Martino para tener la pelota. Pudo anotar en una acción casi mano a mano. Interesante.

-Mateo Retegui: (5) Mejor aguantando la pelota que definiendo

El DT

Alexander Medina: Sin complicaciones con el planteo, misma receta para generar intensidad y manejar la pelota, algo que es sello de identidad. Cambió para no correr con tanto vértigo apostando a la precisión. Inteligente para cerrar el juego.

