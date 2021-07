Buffarini pasó a saludar por Atalaya y entrenó con el equipo 

El volante y defensor derecho cordobés Julio Buffarini, recientemente desvinculado de Boca Juniors, pasó por Córdoba a saludar a su club de origen, Atalaya, a saludar a dirigentes y amigos. Y de paso, se animó a entrenar a la par del grupo que compite en Primera división de la Liga Cordobesa.

El "Chacho" tuvo un paso por la entidad de Argüello y luego recaló en Talleres, institución que lo sondeó para este mercado de pases aunque habría prometido llegar el año que viene, ya que su interés es jugar una temporada al menos en el fútbol europeo, donde maneja algunas ofertas.

Se saludó efusivamente con uno de sus descubridores y padres futbolísticos, el coordinador Piero Foglia, quien también lo acercó a Talleres en tiempos del gerenciamiento de Ateliers.

Su presencia causó una revolución, por eso desde el club Atalaya compartieron al experiencia en sus redes sociales:

"Julio Buffarini, ex Boca Juniors. Entrenó en Deportivo Atalaya. Lo dijimos siempre! Lo más importante de un jugador de futbol es no olvidarse de los orígenes, tener la humildad (y la grandeza) de ser agradecido con aquellos que te recibieron los primeros momentos, que te enseñaron los primeros pasos en este camino de convertirse en Profesional de este deporte; y Julio Buffarini (32) es un fiel ejemplo, de perseverancia y dedicación y lleva a su Deportivo Atalaya a todos los clubes donde juega.

Está de vacaciones en Cba, vino a ver a su gente, a su familia en su tierra natal (Gral Cabrera) pero no se olvida de estar siempre "a punto" para lo que vendrá, por ello, estuvo ayer en Deportivo Atalaya, entrenó como "uno más" en la Primera División y se brindó gentilmente a los chicos, jugadores y padres, que le requirieron una foto o un autógrafo.

Nosotros lo conocemos desde chiquito, pero como dijera Piero Foglia (Director Deportivo del club) "no cambia" su forma de ser, por más que sea jugador de Boca, San Pablo o de Selección Argentina y eso, lo hace más grande aún.

Al comienzo dijo que "hace mucho tiempo que tenía ganas de venir, acordarme de mi época cuando estuve en Atalaya y me trataron muy bien; la idea, es moverse un poco y recordar los viejos tiempos", sostiene.

Luego afirmó que "me trae recuerdos de cuando me vine de mi pueblo tan chico, con 5 amigos de allá y gracias a Dios los sigo viendo, estoy agradecido por eso; por suerte he estado en clubes importantes, pase por Talleres, después estuve en Atlético y Ferro, dos equipos que en su momento estaban en el Nacional B que también me trataron muy bien, después en San Lorenzo lograr la Copa Libertadores, estar casi dos años en Brasil en un club tan grande como San Pablo, luego me tocó estar varios años en Boca Juniors y haber podido jugar varios partidos de la eliminatoria con la Selección Argentina, es una alegría muy grande y son experiencias que siempre rescato de distintos lugares, pero cuando llegué acá a Atalaya tenía esa ilusión y siempre me entrenaba 100% pensando que lo podía lograr y gracias a Dios lo logré; soy una persona que no me "conformo" con nada y ahora siempre pensando en más", define.

Justamente ese es el objetivo, no conformarse y seguir pensando en crecer y nos "dió pie" para preguntarle, bueno que "futuro" el cree que le espera (cuando es público y conocido que ya está en "libertad de acción" tras la desvinculación de Boca) entonces sostuvo que "no lo sé todavía, solamente estoy pensando en disfrutar estos días con mi familia, poder ir a mi pueblo (Gral Cabrera) que hace mucho que no voy y en lo único que pienso en este momento es en disfrutar a mis amigos, mis viejos y después, el destino o el tiempo dirá dónde me tocará jugar", resaltó.

Sabemos que tiene al menos 3 ofertas de clubes internacionales (no los quisimos nombrar por respeto a él) pero al no estar confirmadas ninguna de ellas, Buffa fue cauteloso al decir que "es normal, siempre hay rumores, pero todavía no hable con mi representante y ya habrá tiempo para decidir", adujo.

Siendo un hombre de Selección, porque muchos de los que lograron la Copa América fueron parte del plantel que integró, le consultamos que sintió cuando Argentina se coronó Campeón, "una alegría muy grande, por el momento que está pasando el país, porque me ha tocado convivir y compartir entrenamientos o partidos con grandes jugadores como Messi, Di María y se lo que les costó y lo que sufrieron en su momento, en la Selección y hoy que se les dé ese título y de la manera como se dió, con Brasil y en el Maracaná, creo que es un premio al esfuerzo y a la perseverancia, que esos son ejemplos para muchísimos chicos, obviamente que los demás también se lo merecen porque han hecho bien las cosas, pero contento por Messi, Di María y Agüero, que están en la Selección hace muchos años y gracias a Dios se les pudo dar", concluyó.