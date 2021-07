Para Castrilli, Dibu Martínez debió ser expulsado tras su gesto a Mina

El polémico ex árbitro escribió en Twitter que el arquero debió ser amonestado por conducta antideportiva y luego expulsado por su gesto contra el jugador colombiano.

El ex árbitro aseguró que Dibu debió ser expulsado en la tanda de penales.

El ex árbitro aseguró que Dibu debió ser expulsado en la tanda de penales. Foto: gentileza.

Ya retirado de las canchas, Javier Castrilli no pierde su estilo directo y polémico, y una vez más sentó postura con una serie de tuits sobre los gestos que mostró el arquero Emiliano Martínez en el encuentro ante Colombia. El ex árbitro aseguró que Dibu debió ser expulsado en la tanda de penales.

La catarata de tuits comenzó mientras se estaba disputando el partido. Primero fueron críticas al árbitro venezolano Jesús Valenzuela y luego llegó un posteo que rápidamente se hizo viral por el tono y porque decía que considera que Martínez debió ser expulsado.

"Martínez debió ser amonestado por conducta antideportiva antes del penal ejecutado por Mina y expulsado al festejar realizando gestos con ambos brazos extendidos y simultáneamente llevarlos arriba y hacia abajo en forma reiterada con una inequívoca lectura: haberse 'copulado' a Mina", escribió Castrilli, con el reglamento en la mano.

Las críticas no tardaron en llegarle pero Castrilli no se amedrentó y redobló la apuesta. "En la página 115 de las Reglas de Juego se encuentra el menú de causas por las cuales DEBE amonestarse por 'conducta incorrecta'. Martínez debió ser amonestado y luego expulsado por sus gestos. Aprovecho para agradecer todos los 'elogios' que me deparan mis compatriotas", agregó.

Antes, Castrilli también criticó al DT Lionel Scaloni por su vehemencia en los reclamos: "La forma y el tono de la protesta de Scaloni ante el cuarto árbitro es causal directa de expulsión… solamente una autoridad vacía hace posible esta verdadera oda a la patada y la impunidad…".

Cabe destacar que Emiliano Martínez se destacó en la jornada deportiva de anoche al atajar tres penales que permitieron a la Selección Argentina clasificar a la final de la Copa América. El arquero se llevó también todas las miradas por sus comentarios para intimidar a los ejecutantes rivales.

Finalmente, esta tarde, Castrilli reflexionó sobre la naturalización que realizamos los argentinos sobre la violencia en el fútbol:

"La importancia de la palabra. Estamos estructurados a través de ella. Influye, presiona, condiciona, engaña, atemoriza, inhibe, distrae… obtener una ventaja deportiva mediante su uso indebido es un acto desleal que afecta la deportividad", aseguró, para expresar en otro posteo: "Los gestos. Pocos espacios pueden alcanzar al fútbol en cuanto a la carga simbólica que adquieren los gestos. La violencia simbólica en el fútbol se expresa a través de ellos. Es habitual encontrar en él cuestiones sexuales y de género. Proviniendo de los protagonistas es grave".

"En el fútbol nos quejamos de la violencia sin embargo la naturalizamos y justificamos (peor aún) cuando nos favorece. Lo de Martínez constituyó un claro ejemplo de violencia simbólica (los gestos - expulsión ) y de distracción indebida (sus mensajes orales - amonestación)".