Marcelo Vázquez: "Me preocupa la falta de gol, no tenemos gol”

"Me preocupa la falta de gol, no tenemos gol. Son cosas que tenemos que corregir, no podemos encontrar el funcionamiento en nuestra cancha. Hay que seguir trabajando, más allá de los nombres que juegan”, afirmó Marcelo Vázquez en conferencia de prensa al término del empate de Instituto ante Guillermo Brown de Puerto Madryn por 1-1 en el Monumental de Alta Córdoba.

La "Gloria" tiene 13 goles en el torneo. Promedio, un gol por partido.

Muy autocrítico ante la igualdad ante el último de la tabla, el DT mendocino analizó: “No tuvimos juego, perdimos muchísimos duelos, sabíamos que enfrentábamos a un equipo que no tenía nada que perder. Es un rival que más allá del lugar que ocupa en la tabla de posiciones pregona juntar muchos pases. Nosotros salvo algunos jugadores hubo varios que estuvieron en un bajo nivel”.