Emergencia Covid: el oficialismo apunta a sesionar el jueves

El Frente de Todos tiene intenciones de volver a sesionar el jueves que viene con una agenda de temas que incluiría la reforma del monotributo, pero también se estudia incorporar al temario el controvertido proyecto de semáforo epidemiológico en caso de alcanzar los acuerdos para garantizar el quórum.

"Siguen negociando y están más cerca de los votos necesarios. Está más avanzada la negociación que en las semanas anteriores", aseguraron fuentes del oficialismo consultadas sobre el proyecto impulsado por el Gobierno para establecer los parámetros sanitarios que definirían la aplicación de restricciones ante la pandemia.

Sin embargo, este medio no pudo constatar esos supuestos avances en la negociación para destrabar la iniciativa (con media sanción del Senado) dado que al oficialismo le estarían faltando cuatro diputados para el quórum.

Descartados los tres diputados de Consenso Federal, en el Frente de Todos apuntan a convencer a los santafesinos Enrique Estévez y Luis Contigiani, a los cuatro cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti, y a los diputados de Acción Federal Felipe Alvarez y Antonio Carambia. Del interbloque Federal, el oficialismo sólo tiene asegurados los votos del bonaerense Eduardo "Bali" Bucca y del pampeano Andrés Zottos.

La tarea es complicada ya que los cordobeses habían adelantado su rechazo semanas atrás, y Estévez pretendía algunos cambios en el texto. Para poder sesionar, el oficialismo necesita además renovar el protocolo de sesiones remotas, que vence este miércoles.

El acta de renovación ya cuenta con las firmas de todos los presidentes de bloque a excepción de Juntos por el Cambio, que según se pudo saber se reunirá este miércoles para analizar ese y otros temas. Si la sesión se concreta, se votará con seguridad el proyecto de ley que elimina el pago del retroactivo en el aumento del impuesto de monotributistas que regirá desde julio próximo.

Gracias a este proyecto, que modifica las escalas y categorías del régimen, permitirá que los monotributistas no afronten ninguna deuda acumulada por la diferencia resultante entre lo que pagaron entre enero y junio y los nuevos valores establecidos por la ley 27.618. De acuerdo a esta ley, las categorías más bajas podrán duplicar los montos de facturación. A su vez, los monotributistas que se excedieron de la facturación prevista en su categoría podrán permanecer en el régimen en la medida en que no superen la facturación de 5,55 millones anuales y un patrimonio de hasta 6,5 millones de pesos. Por otra parte, se establece un plan de pagos para regularizar la deuda de los monotributistas, con un máximo de 60 cuotas y una tasa de interés no superior a 1,5 % mensual.

El proyecto apunta a generar un alivio fiscal para los 4.080.151 contribuyentes que se registran en el país.

Fuente: Noticias Argentinas