¿Encaja Pastore en este Talleres del "Cacique" Medina?

El enganche Javier Pastore volvió a enfatizar en la posibilidad de regresar a Talleres, luego de que le manifestaran que no será tenido en cuenta por el DT Mourinho en Roma de Italia, aunque por el momento, está lejos. De todas formas siempre su nombre genera muchas ilusiones por barrio Jardín, con el deseo de poder repatriarlo.

El cordobés tiene contrato hasta 2023 y en cada mercado de pase su nombre suena con insistencia. El presidente Andrés Fassi tiene contacto permanente con él, no solo por temas ligados al albiazul, aunque siempre la charla desemboca en lo mismo.

No obstante, hay otro debate en danza ¿encaja el estilo del DT Alexander Medina con la forma de juego de Pastore? Dentro de lo dinámico del sistema, lo flexible, Pastore sin dudas tendrá que adaptarse a la presión en bloque y al repliegue cuando los extremos pasen la línea de la pelota. Su jerarquía y trato de pelota lo puede poner a tono desde lo futbolístico, jugando delante del doble cinco, no obstante, por características, no tiene un lugar asegurado en al titularidad a pesar de su importante trayectoria.

😱⚪️🔵 Javier Pastore volvió a mostrar su deseo por jugar en Talleres. Tiene contrato en Roma hasta 2023, pero el Flaco dijo que el año que viene se podría dar. Los detalles. https://t.co/e5nrAIr3qV — Diario Olé (@DiarioOle) June 9, 2021

"Todavía me quedan dos años de contrato, pero ahora, en junio, estamos hablando con la Roma sobre la posibilidad de tener una salida. Para ellos y para mí, veremos si será algo conveniente y que me satisfaga. Para tener más minutos y todo eso o para ir a otro sitio, ya veremos. Son mis dos últimos años, creo, en Europa, así que ya veremos, si puedo quedarme en la Roma y sentirme bien sería muy bonito, si no buscaremos otro club donde poder terminar estos dos años. No sé, un año, dos, esto no se sabe", contó el enlace de Comuna San Roque al programa "Pasión Albiazul", de Canal Showport. Tiene 31 años y no cuenta con mucha continuidad en Europa, por eso seguro tendrá que ponerse a tono desde lo físico.

"Con Talleres hay una sensación diferente a la que tuve con otros clubes. Soy un fanático. Están haciendo las cosas bien, el club ha crecido mucho. Puedo decir que mi regreso a Talleres está cada vez más cerca. El dinero no tiene nada que ver, es algo sentimental y volvería para ser feliz. Las ganas de volver siempre están ahí, pero si estás a buen nivel es difícil volver", concluyó el ex jugador de Palermo, PSG de Francia y Selección Argentina.