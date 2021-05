Medina: "Mi objetivo es seguir en Talleres y apuntar al campeonato"

El DT de Talleres Alexander Medina salió al cruce de algunas versiones que indicaban su necesidad e intención de salir del club de barrio Jardín a buscar nuevos horizontes, enfatizando en su deseo de poder "lograr algo importante" y buscar "salir campeón".

"Mi objetivo es salir campeón con Talleres, eso me lo puse como objetivo y el que se quiera subir al carro se subirá y sino, será cambio de proceso. Queremos ir por más, un paso adelante. Si se da de mantener el plantel, armar una base competitiva, me encanta la idea buscar salir campeón con Talleres. Y Talleres es el plan A, siempre", declaró en el programa "Futbolémico" de Radio Impacto.

"Queremos ver y hablar para saber el pensamiento del presidente y del club. Fuimos a ganar y en el último tramo por diferentes motivos no nos dio. La ambición es tratar de ir por un campeonato", agregó el "Cacique".

Respecto de las exigencias del club, comentó: "Sé que Talleres es un club vendedor, pero a veces hay que mantener la base para seguir siendo competitivos. Ojalá podamos mantener la base y los jugadores puedan seguir. Mantener el plantel es la única forma que tenemos para seguir compitiendo".

Con respecto al plantel que se viene, puso énfasis al decir: "No me quiero apresurar antes de hablar todos los temas sobre la planificación del plantel. Yo ya sabía que Fragapane se iba a ir, de otros nombres no se absolutamente nada y no tengo información. En la contundencia estuvo la clave de todo el semestre. Tuvimos mala suerte por las lesiones de Parede, Navarro y Valoyes. Estaban haciendo buenos partidos, nos faltó esa cuota de suerte".