Cafiero afirmó que Cambiemos "no se llevó adelante políticas de desarrollo de productivo porque no las miraban". Foto: Jefatura de Gabinete

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, cuestionó al Gobierno de Mauricio Macri por prometer una "lluvia de inversiones" y que sólo hayan llegado "tormentas de endeudamiento". "Prometían lluvia de inversiones y sólo llegaron tormentas de endeudamiento", resaltó Cafiero durante un acto en la provincia de Santa Fe, y subrayó que "el tercer ciclo de endeudamiento del país, en tiempo récord y en monto récord, fue con Mauricio Macri".

En ese marco, el ministro coordinador afirmó que en el gobierno de Cambiemos "las políticas de desarrollo de productivo no se llevaron adelante porque no se miraban".

Al inaugurar el Taller Ferroviario de Pares Montados de la ciudad de San Cristóbal, resaltó: "Poner en funcionamiento esto es muy gratificante para quienes hacemos política. Es como llegar a las metas, cumplirlas. Estas son las metas que uno quiere cumplir, lo palpable, que se genere trabajo, que el ramal vuelva a estar operativo, que las políticas públicas se realicen".

Además, destacó que "el ordenador" del peronismo son "los que producen y los que trabajan", y puntualizó: "Ahí es en donde nosotros nos enfocamos. Entendemos que el trabajo es esa deuda pendiente que tiene la política y que a los peronistas nos duele especialmente. Con trabajo se resuelve la pobreza, con trabajo se disminuye la pobreza. Ahí es donde nosotros nos sentimos siempre en deuda. El derecho a trabajar, a tener un trabajo digno, es un derecho debemos todos realizar. Ese derecho no puede estar en un compendio normativo, ese derecho tiene que ser un derecho efectivo, se tiene realizar", enfatizó.

En ese sentido, el jefe de Gabinete recordó que en Argentina "el 57% de los pibes de entre 0 y 14 años son pobres", mientras que "el 42% de los habitantes de nuestro país están por debajo de la línea de la pobreza". "Tenemos que comprometernos todos y todas para resolver estos problemas. Ahora, ¿Se hace con atajos? ¿Se hace con golpes de efecto? No, eso se hace con inversión, con un Estado presente invirtiendo y generando oportunidades", ponderó.

Respecto a la cuestión electoral, Cafiero aseguró que el presidente Alberto Fernández "no está pensando en la próxima elección", y destacó que el Gobierno nacional no tiene "tiempo" para "el debate electoral". "El Presidente es el primero en no estar mirando encuestas a la hora de tomar decisiones, es el primero que no está pensando en la próxima elección. Cuando sí hay dirigentes que lamentablemente están pensando en la otra elección", manifestó.

En esa línea, el ministro coordinador continuó: "Es muy fácil distinguirlos. Unos te dicen lo que querés escuchar, y los otros te dicen cómo te tenés que cuidar. Unos te dicen que esto ya se supera, que ya está. Lo minimizan. Otros te dicen que te tenés que cuidar porque te queremos salvar la vida y porque sino estamos poniendo en riesgo a todos".

"El debate más importante que venimos dando es cómo hacemos entre todos para superar la pandemia. El debate electoral es un debate que no tenemos tiempo. Éste es un gobierno que no tiene tiempo de leer encuestas, es un gobierno que tiene estar sacando y leyendo expedientes, trayendo vacunas", sentenció.

