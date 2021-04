Hackearon la cuenta del intendente y estafaron al personal municipal

Al menos tres personas que pertenecen a la Municipalidad de Valle Hermoso fueron estafadas a partir de un hackeo a las cuentas del intendente Jorge Caserio. Así lo confirmó el propio intendente, que denunció ante la Justicia que su cuenta de Instagram fue intervenida ilegalmente a tal fin.

Según se supo, una serie de personas recibieron mensajes en los que se solicitaba el depósito de dinero en cuentas que, aparentemente, eran administradas por Caserio. Así, se estima que se depositaron montos que alcanzarían unos 45 mil pesos. Los números de CBU fueron dos y pertenecían al Banco Santander. Sus titulares tienen DNI del extranjero.

“Me encontré esta mañana con que un amigo me llama y me dice “vos me pediste plata”, no, le digo yo, ¿Cómo te voy a pedir plata y menos por Instagram?, cuando me di cuenta quise entrar a mi cuenta pero ya habían cambiado la contraseña, yo ya no la manejaba más. Mi primera reacción fue avisar por todos los medios y redes que no hicieran caso al llamado, porque era como que yo les enviaba a cada uno de los más de 2000 contactos diciendo “Mirá estoy en un apuro, depositarme esta plata te la devuelvo en una hora, ahí te mando el número de CBU”. Un mal momento y una amargura bárbara”, dijo Caserio al portal bambacoop.com.

La Justicia busca rastrear desde dónde provino el hackeo, tras la denuncia interpuesta por el propio titular del Ejecutivo de Valle Hermoso.