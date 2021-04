Strumia tendrá su debut en el arco de Belgrano ante Chicago

En Belgrano atajará el tercer arquero del plantel, o cuarto, dependiendo la mirada, de cara al partido del domingo a las 16 ante Nueva Chicago, por la 7° fecha de la Primera Nacional.

Es que como el titular Nahuel Losada padece Covid 19, no estará disponible. En ese sentido, siguiendo la lógica, lo relevaría el suplente, Daniel Sappa. Pero como el golero ex Estudiantes también estuvo aislado por contacto estrecho y no se encuentra de la mejor forma física, todo indica que Juan Strumia, quien suele atajar en la Primera Local de la Liga Cordobesa de Fútbol, será el responsable ante los de Mataderos.

Strumia es nacido en Río Cuarto, tiene 21 años, y ya formó parte de la delegación en el partido ante Chacarita, ante la baja de Sappa, ocupando por primera vez el banco de suplentes. De hecho se sumó al plantel tras la lesión Ruffinetti, quien con una luxación en el codo no le permitió estar en la pretemporada. Es decir, era el cuarto arquero de la plantilla. Ahora tendrá su gran oportunidad profesional, en Alberdi este domingo.

De acuerdo a los ensayos por parte del DT Alejandro Orfila, Belgrano formaría con Strumia; Barinaga, Novaretti, Ezequiel Gónzalez y Álvarez; Zapelli Romero y Barbero; Ruiz Gómez Vegetti y Balboa. Salen Rodrigo González, Axel Ochoa y Losada, para que ingresen Barinaga, Álvarez y Strumia, respectivamente.