"Mateo (Klimowicz) se muere por jugar en la Selección argentina"

El 24 de marzo pasado Mateo Klimowicz debutó con la Selección de Alemania Sub 21 en la Eurocopa de la categoría.

El mediocampista de Stuttgart, formado en Instituto, ingresó en el segundo tiempo ante Hungría. Y claro, hubo "polémica" sobre porqué el hijo del 'Granadero' jugó para Alemania y no para Argentina.

En ese contexto, el que habló fue Javier Klimowicz. El tío de Mateo y hermano de Diego, actualmente trabaja en la Reserva del Emelec de Ecuador, y en una entrevista con el programa Tercer Tiempo, que se emite en radio Mitre Córdoba, el ex arquero de la "Gloria", aunque se midió en las palabras, dijo cosas.

"Me gusta que juegue Mateo, va a andar muy bien. Estar en la Selección de Alemania lo ha madurado bastante... Después, no es que él eligió Alemania por sobre Argentina. Mateo se muere por jugar en la Selección argentina. No quiero hablar mucho, pero…”, comenzó diciendo.

Y agregó: "De Argentina lo llamaron cuando ya estaba en la lista de Alemania. ¿Qué van a decir ahora? Es mentira que lo estaban siguiendo. No quiero hablar. Pero él se moría por estar en la Selección argentina… Los alemanes no son tan tontos, no ponen jugadores por poner. Es feo leer que eligió Alemania, porque él no eligió".