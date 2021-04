“Llevo el fútbol femenino en el alma”

Ramón Paredes es el DT del plantel femenino de Avellaneda. El entrenador de larga trayectoria contó que por problemas con los carnets no pudo presentar once jugadoras la fecha pasada.

Ramón Paredes tiene 53 años, trabaja en albañilería. Pero su pasión es el fútbol. Hace unos años entrenó a niños que llegaron a ser profesionales como Marcos Aguirre, Iván Obolo, Darío Gigena o Elías Bassi. Su vida está ligada a la pelota. Ahora tiene un nuevo proyecto y es armar una estructura de fútbol femenino en el club Avellaneda.

En la primera fecha del torneo de la Primera B de la Liga Cordobesa perdieron 4-0 ante San Lorenzo. Pero ahora el resultado es lo de menos, aunque claro que no gusta perder. La idea es fortalecer un plantel. No es una tarea sencilla, aunque la pasión siempre puede más. Tan es así que en esa primera fecha no lograron poner a once jugadoras por problemas con las autorizaciones de los carnets.

Incluso por estas horas están trabajando a contrarreloj para poder lograr las autorizaciones y conformar un once para la segunda fecha del certamen.

“Hace unas semanas comenzamos a trabajar en el Parque Sarmiento frente a la leona. Ahí nos juntamos tres veces a la semana. Lunes, miércoles y jueves, a las 19.30. Ahora estamos armando la Primera, ya tenemos 17 jugadoras. Nuestra idea es tener una escuelita para las más chicas y armar un equipo de Reserva. Pero la prioridad es armar la Primera. Los otros días no llegamos a las once. Le agradezco al presidente Kraisman que nos está ayudando para que se agilice el tema de los carnets. Hay chicas que tenían turno recién para el 23. El presidente está haciendo un esfuerzo para que podamos armar el equipo para el sábado”, relató Paredes.

Incluso la situación económica pone piedras en el camino. También la fecha pasada hubo que poner del bolsillo del DT, que está acompañado por la profesora Soledad López, para que algunas jugadoras pudieran llegar a la cancha.

Apasionado por el trabajo con las futbolistas. Cuenta que tiene un plantel con jugadoras jóvenes que están haciendo su primera experiencia. La mayoría tiene entre 16, 17, 18 años, están cursando el colegio secundario. “Todas con ganas de aprender”, resalta.

Para ir armando el plantel, también han lanzado una convocatoria de prueba para jugadoras libres y arqueras.

Paredes tiene una larga trayectoria en el fútbol femenino. Lo hizo en Arroyito y también en Río Primero. En el 2000 llegó a Córdoba y estuvo trabajando en el legendario equipo de mujeres Inter. Posteriormente estuvo trabajando cinco años en el femenino de Las Flores, otro en Escuela Presidente Roca y en San Lorenzo. Este año el presidente de Avellaneda lo convocó para que arme la estructura del fútbol femenino del club de barrio Jardín del Pilar.

“Llevo el futbol femenino en el alma. No estar un sábado dirigiendo no se... no me gusta. Me gusta estar trabajando, todos los días tratando de armar este proyecto que tenemos en Avellaneda”, expresa el entrenador; que agrega: “El resultado es lo de menos en este momento, el resultado se dará con trabajo”.

Paredes afirma que le gusta enseñar. Y allí apunta: “Los vamos a armar con paciencia. Estamos convencidos que estamos en un proceso de aprendizaje, de ir enseñando. Por supuesto que nos gustaría ascender, pero somos conscientes que recién empezamos. Haremos un esfuerzo por llegar a los más alto”.