Roban en Río Segundo ocho mil dólares y más de un millón de pesos

"Me reventaron la caja fuerte, computadoras. Se llevaron todo", contó la víctima del robo. Foto ilustrativa: @PoliciaCbaOf

Un vecino de Río Segundo, identificado como Juan Cesana, denunció que el sábado a la noche entraron a su casa cuando no había nadie y se llevaron ocho mil dólares y 1.200.000 pesos de una caja fuerte. Además de 50 mil pesos que no estaban en resguardo.

El hombre explicó que tenía esos montos de dinero porque es dueño de un negocio de bioimágenes y varios clientes suelen pagar en efectivo.

"Me vació la casa. Me reventaron la caja fuerte, computadoras. Se llevaron todo. Hasta una pistola nueva que tenía. Me dejaron las balas y el cargador", afirmó Cesana en declaraciones a Radio Universidad.

El hombre contó que su casa está ubicada a unos 70 metros de la comisaría. Además, relató que cuando la Policía estaba investigando en su domicilio, una mujer fue sorprendida por ladrones en su hogar, a 50 metros de la comisaría, y golpeada. Los ladrones lograron escapar. "Salieron corriendo. Estamos muy desprotegidos", agregó.