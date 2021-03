Alexander Medina: "Siempre se extraña a Fassi"

"Siempre se extraña al presidente, más a un pilar como él que le gusta estar en el día a día", expresó el técnico de Talleres, Alexander Medina, en la previa al partido del sábado frente a Vélez, hablando sobre el presidente del club que esta semana retorna a Córdoba.

En declaraciones al programa Futbolémico, que se emite por radio Impacto, el DT afirmó: "Ahora cuando venga (Fassi) le vamos a dar una visión sobre el torneo internacional que se viene y el mercado que se aproxima".

Por otra parte, agregó: "Fassi está en el día a día, gestiona a la distancia. La pandemia complicó muchas cosas pero nos hemos manejado bien". Aunque volvió a resaltar: "Siempre se extraña a Fassi, porque tiene que haber un trabajo en equipo y si no estamos todas las partes, hay algo que se rompe".

En tanto negó el rumor que indicaba que desde Boca se habían comunicado con él. "Nunca hablé con Riquelme, no tuve contacto con él ni con ningún otro equipo... Si algún día algún club se comunica conmigo, Fassi será el primero en saberlo".

En una entrevista larga, el "Cacique" se expresó sobre los arqueros Guido Herrera y Marcos Díaz y la competencia que existe entre ambos por el puesto.

"El arco no es un motivo de este momento del equipo, los dos anduvieron bien. En los entrenamientos los evalúo a todos. Da gusto ver a los arqueros en los entrenamientos, en cancha me generan seguridad. Cualquiera de los dos los puede hacer. Por eso, me da lastima dejar a los arqueros en el banco de suplentes", sostuvo, y sentenció: "Los equipos no se gestionan con sentimientos".