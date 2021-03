ATP de Buenos Aires: Delbonis perdió en octavos

El tenista Federico Delbonis quedó eliminado hoy el Argentina Open tras perder frente al serbio Laslo Djere por 7-6 (7-1) y 6-3 en un partido válido por los octavos de final del certamen y en el mismo continúan en carrera los argentinos Diego Schwartzman y Francisco Cerúndolo.



El encuentro se disputo en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club, el mismo tuvo dos horas de juego y el deportista oriundo de la ciudad de Azul no tuvo un buen desempeño y terminó derrotado por Djere.



Con la caída de Delbonis, el Argentina Open tiene a solo dos tenistas locales en competencia: Diego Schwartzman, quien mañana jueves se enfrentará al eslovaco Lukas Klein (alrededor de las 20:00), y Francisco Cerúndolo, que se medirá ante el francés Benot Paire (a las 15:30), en sendos cruces por los octavos de final.



Tras culminar el encuentro, Delbonis manifestó: "Teníamos una dinámica muy positiva en prize money. Para nosotros viajar cada semana a un país diferente con pocos vuelos y todas las restricciones para cobrar premios mucho menores nos hacía perder dinero o no ganar. Es bueno que de a poco se solucione eso".



Además el tenista argentino señaló: "No creo que mi etapa de Copa Davis esté terminada, pero hoy está en un segundo plano.



La serie de Copa Davis (será ante Bielorrusia en septiembre) está muy lejana y voy semana a semana. Es muy pronto aún para saber si estaré".