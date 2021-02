Argentino Peñarol continúa con el legado de entrenadoras mujeres

Tras las muy buenas experiencias con Constanza Guerra y Mariana González, en Argentino Peñarol continúan el legado de tener entrenadoras mujeres a cargo del plantel principal de fútbol femenino.

Es que Antonella Internicola y Cintia Córdoba serán la dupla técnica de "La Peña" en el próximo torneo de la Liga Cordobesa.

Ambas ya comenzaron a trabajar con las futbolistas en los entrenamientos y con charlas, aunque recién en las últimas horas fueron oficializadas.

Internicola junto a "Coti" Guerra y Mariana González.



"Tengo sentimientos encontrados. Todo fue muy fuerte. Estaba volviendo de una lesión y me vuelvo a lesionar jugando con la Peña. Después se fue Marian del equipo y eso fue muy duro, era amiga y mi DT y la seguía a muerte. Después de eso Rodrigo, quien había quedado a cargo, era muy meticuloso, preparador, muy futbolero, me hizo ilusionar mucho en cuanto a decir que me recupero y vuelvo, y a la semana deja el equipo. Justo ese día había ido a verlas entrenar y me comentó que le había surgido una propuesta que estaba esperando y se iba. Me volví a mi casa con los ojos llorosos, porque no teníamos a nadie que dirija el equipo, que había sido armado con mucho amor. Eso fue un jueves, al otro día teníamos una reunión todas las chicas para unir al grupo y charlar, y en el transcurso de la reunión les dije qué querían hacer, si seguir juntas y si ellas lo querían junto a Cintia nos hacíamos cargo para acompañarlas en el proceso y si el club nos daba el ok le dábamos para adelante", le relató Internicola a LA NUEVA MAÑANA.

El club le dio el visto bueno, luego de un par de reuniones. Y el legado continúa.

Aunque no es fácil la misión reconoce Internicola. "Pasar de ser jugadora a DT de un equipo de once es un montón para mi. Me vengo formando desde hace rato en fútbol once y fútbol sala. Y me sale esta oportunidad de sopetón -se ríe-, fue muy de golpe. La primera semana de entrenamiento fue muy chocante diciéndome qué hago, es un montón, pero lo afrontamos, nos organizamos y le estamos poniendo todas las pilas para que las chicas puedan seguir jugando juntas.

Internicola será la DT principal y preparadora física, y Córdoba queda como ayudante de campo y preparadora de arqueras. Aunque aclaran: "somos dupla".

En este proceso, la ex jugadora de Racing de Nueva Italia y Peñarol, fútbol sala de Racing y Juniors, pasó de un día para el otro de ser compañera a entrenadora.

A propósito, confesó: "Le pedí a las chicas que todavía no me digan DT, que soy una compañera que las estoy acompañando en el proceso de entrenamiento y formación".

"Desde que Rodri nos dijo que se iba, quería continuar el legado de Coti y Marian...", contó Anto, que ya al hablar de sus ilusiones y formas de trabajar, claramente se refleja que tiene la misma idea. El legado continúa...