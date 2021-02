UTS declaró el estado de alerta en los hospitales públicos provinciales

La Unión de Trabajadores de la Salud anunció este viernes que declara el estado de alerta y movilización en todos los hospitales públicos de la provincia. Esto implica que comenzarán a realizarse asambleas en los nosocomios provinciales a partir de la tercera semana de febrero y se preparan nuevas medidas de fuerza.

El reclamo central es una urgente recomposición salarial y la apertura de una paritaria específica para el sector salud donde participen las organizaciones representativas, como la UTS, único gremio específico de salud pública provincial.

Al respecto, Gastón Vacchiani, secretario general de la UTS, manifestó: “Necesitamos una recomposición salarial en serio. Hemos dado todo en la pandemia, pero ya estamos agotados. Por eso llamamos a asambleas en todos los hospitales. Si el Gobierno no cambia y da respuestas, deberemos volver a las medidas de fuerza y a las calles. Es vergonzoso lo de la conducción del SEP y demás oficialistas, parecen funcionarios del Gobierno y no representantes de los trabajadores. Pretenden que nos adaptemos a la miseria instaurada por el Gobierno. No nos representan, necesitamos una paritaria especial para el sector salud ”.

Estela Giménez, secretaria adjunta, agregó: “. Solo en 2020 perdimos 11% contra la inflación. Se nota que esta gente hace años que no vive de un salario, sino de privilegios y prebendas, alejada de la realidad de los trabajadores. Los trabajadores de salud que nos formamos y especializamos, trabajamos y damos lo mejor en nuestros puestos queremos lo que nos corresponde, queremos que cada trabajador de la salud tenga un sueldo digno”.