Plan Acompañar: arrancaron las clases en patios y con protocolo por burbujas

Luego de once meses con las puertas cerradas, producto de la pandemia del Covid-19, a través del programa Acompañar, este miércoles 232 establecimientos educativos de la provincia retomaron la actividad escolar presencial.

Según un relevamiento realizado en algunas escuelas que abrieron sus puertas a los alumnos que tuvieron baja participación y dificultad de acceso a contenidos durante el 2020, en la mayoría de los casos el dictado de clases fue en los patios, respetando el distanciamiento, agrupados en burbujas y estimulando el uso del alcohol en gel.

#AHORA #Cordoba con protocolos y burbujas volvieron los alumnos a las escuelas para recibir apoyo escolar después de casi un año sin actividades presenciales en las aulas. Los docentes todos emocionados y los padres contentos por el regreso. Movil @radiomitrecba. pic.twitter.com/KJHTNEu4vS — Leonardo Guevara (@leoguevara80) February 3, 2021

La mayoría de los alumnos que comenzaron a concurrir a los colegios este miércoles manifestaron haber tenido durante el ciclo lectivo pasado no tener computadora, conectarse a través de celular esporádicamente, no tener o acceder esporádicamente a la señal de internet y no haber podido seguir las clases virtuales con sus compañeros. Las clases de apoyo arrancaron con una extensión de tres o cuatro horas en promedio.

