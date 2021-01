El ex Talleres que le "clavó el visto" al DT de la Selección Argentina

El defensor del Racing Lens de Francia contó que no le contestó a Lionel Scaloni un mensaje de Whatsapp "porque no lo tenía agendado" y no le creía.

El defensor de Racing Lens de Francia, el ex Talleres Facundo Medina, contó una graciosa anécdota con relación al DT actual de la Selección Argentina, Lionel Scaloni. Recordó que no le contestó un mensaje de Whatsapp porque no lo tenía agendado entre sus contactos y no le creía que era él.

"Cómo soy un poco colgado con el celular, cuando me llamó Scaloni y cómo era un número desconocido no lo atendí, ya que recibo varias llamadas de números que no conozco. Luego me mandó un mensaje y me puso 'Leo'... le clavé le visto, pero no sabía quién era. No veía la foto ni nada... [risas]", explicó el defensor.

Con sólo 37 partidos con la camiseta azul y blanca del equipo de la Docta, Medina llegó a la Ligue 1 y con sólo seis partidos con el equipo galo, en el que jugó todos los minutos, le llegó la oportunidad de debutar con la Albiceleste en La Paz, la tarde que Argentina le ganó a Bolivia por 2-1 en el pasado mes de octubre. Facu ingresó a los 89 minutos reemplazando a Lautaro Martínez.

#Video En un mano a mano imperdible con Goles de Europa, Facu Medina confesó que "le clavó el visto a Scaloni" porque no sabía que era él. Imperdible. https://t.co/ZYvrTUCFNC — SportsCenter (@SC_ESPN) January 28, 2021

Pero esta anécdota tendría un capítulo nuevo una vez que se concentraron en Ezeiza con todos los jugadores. "Una tarde estábamos todos los chicos juntos, con Nehuén Pérez, con Pala (Exequiel Palacios), Cacha Montiel, que lo conozco de River y viene Scaloni y dice delante de todos: 'El Negro este no me contesta ni las llamadas ni los mensajes'. Le tuve que decir la verdad, que no sabía quién era y que me perdonara [más risas]".