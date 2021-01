Artime presentó su plataforma de campaña ante socios y empresarios

El candidato a presidente de Belgrano, Luis Fabián Artime, del espacio "Belgrano Primero", presentó en un almuerzo ante más de 150 empresarios, algunos aspectos de la campaña y de su plataforma política.

Artime fue quien encabezó el acto llevado a cabo en el hotel Holiday Inn, con concurrencia general y no solo los miembros de la lista. Y también hubo ex futbolistas como el ex delantero Julio Mugnaini y también por ejemplo, el ex delantero de Racing, Lazio, Valencia y Selección Argentina, Claudio "Piojo" López.

"El estilo Belgrano es la entrega, eso no se negocia. Después si salen los Sosa, los Zelarayan. Hay que buscar técnicos que sean del proyecto que nosotros queremos. No traer DT que van del blanco al negro sin pasar por los grises", comenzó a describir Artime sobre el proyecto deportivo.

"Necesitamos hambre de triunfo sin duda y que los pibes de inferiores quieran debutar y jugar con la celeste. Que sueñen con ser campeones con su camiseta", agregó sobre la intención de "Belgranizar" Córdoba, algo que dejó para más adelante en profundidad.

En cuanto a la identidad, rescató: "Hay que tener previsto que se te puede ir un Ruso Zielinski, pero tenés que tener un scouting de DT de la B, del federal, que tengan hambre de salir campeón y quedar en la historia del club".