Olave: "Si no hay acuerdo en las listas, no asumiremos"

El ex arquero de ídolo de Belgrano Juan Carlos Olave, integrante de la dupla junto a Esteban González que podría dirigir al equipo al inicio de la pretemporada, fue postulado por el candidato a presidente Armando Pérez aunque el propio golero manifestó que no tiene deseos de quedar vinculado políticamente.

"Armando (Pérez) me llamó y me dijo que teníamos que hablar. Me sorprendió, pero es entendible porque Teté venía trabajando con el plantel y la preparación del equipo, es una ventaja que no se debe dar", declaró el ex Las Palmas en Radio Impacto, además de dejar en claro que si no hay consenso con la lista de Luis Artime, no asumirán a esa propuesta.

"No creo que le hagamos ganar votos a nadie. Armando (Pérez) nos argumentó por qué nos eligió. Estamos al servicio de Belgrano, pero si no hay acuerdo de las listas no asumiremos. Pueden ponerse de acuerdo en otro entrenador y también está bien. Desde el momento que nos dijeron comenzamos a trabajar en analizar el plantel y posibles refuerzos. Le ganas 20 días al mercado de pases", agregó el arquero.

Con respecto al futuro, declaró: "¿Quiénes van a tomar decisiones en estos 20 días? ¿Los técnicos que ponga la Comisión que se está por ir? Por eso se tienen que poner de acuerdo para que el técnico comience a trabajar con el plantel".