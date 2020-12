Con un golazo de Suárez, River venció a Arsenal y alcanza a Boca

Luego de trabajar más de la cuenta en un partido que no se presentó sencillo, River Plate dio cuenta con esfuerzo 2 a 1 sobre Arsenal de Sarandí y sigue discutiendo con Boca Juniors el liderazgo de la zona Campeonato de la Copa Maradona. Un testeo importante de cara al superclásico del 2 de enero en La Bombonera, en el duelo que definirá seguramente el pasaporte al más calificado.

River arrancó la 3° fecha ya con resultado puesto del "Xeneize" ante Huracán, y por eso estaba obligado a ganar para no perder pisada. El primer tiempo no le dejó muchas gratificaciones, aunque en el complemento apareció en su esplendor "Nacho" Fernández, primero con un gol de rebote y después con un majestuoso pelotazo que el cordobés ex Belgrano Matías Suárez supo definir con categoría por encima de Gagliardo. El descuento de Candia para los de Sarandí no modificaría la discusión del partido.

De esta forma el elenco de Marcelo Gallardo llega preparado en el mismo punto de largada al duelo clásico por excelencia el próximo sábado, justo en la antesala de las semifinales de la Copa Libertadores. Mismo diagnóstico para su rival de toda la vida, por lo que seguramente ambos equipos se reservarán algunos apellidos para la contienda continental. Pero perder un superclásico siempre deja secuelas y consecuencias, por lo que la incógnita sigue planteada entre los que priorizan la Copa o no perder con el más acérrimo rival.