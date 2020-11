"Maradona ha trascendido todo, es de todos", dijo Alberto Fernández

“Cuando falta, uno toma noción de la persona de la que estamos hablando, me doy cuenta que Maradona ha trascendido todo", dijo conmovido el Presidente sobre la muerte del astro.

"Maradona fue único, no pensaba en su gloria, pensaba en cómo darle felicidad a los argentinos", dijo el Presidente. - Foto: gentileza

El presidente Alberto Fernández aseguró que Diego Armando Maradona “ha trascendido todo, es de todos los argentinos y de todo el mundo”, al recordar al astro futbolístico fallecido este miércoles a los 60 años y cuyos restos eran despedidos hoy en la Casa de Gobierno por miles de personas.

Fernández, al hablar por radio Continental, afirmó que “nadie tiene noción de lo que Maradona fue”, y remarcó que recibió llamados “de todo el mundo, desde Pedro Sánchez, (Emmanuel) Macron, (Inacio) Lula (Da Silva), Pepe Mujica, solidarizándose con la pérdida de alguien que llenó de felicidad a mucha gente”.

“En uno de los llamados me preguntaron cuál sería para mi el epitafio para Maradona y yo decía que la única palabra que me cabe es gracias. No sé cuántas personas tienen posibilidad de sólo darle felicidad al pueblo, y Maradona sólo nos hizo felices”, indicó el Jefe de Estado.

Fernández también resaltó: “Maradona empezó en Argentinos Juniors, que es el equipo de mis amores y terminó su carrera como técnico de Gimnasia, que es el equipo de Cristina”.

Al comentar cómo fue este miércoles el diálogo que mantuvo con Claudia Villafañe, la ex pareja de Maradona, el Presidente afirmó: “Lloraba mucho, traté de tranquilizarla y simplemente le dije que estaba a disposición”.

“Le ofrecí la cancha de Argentinos porque allí nació Diego al fútbol y la Casa Rosada, y ella dijo que había hablado con sus hijas y que ellas creían que a Diego le hubiera gustado la Casa de Gobierno y así se hizo”, manifestó en relación al diálogo sobre dónde se velarían los restos.

“Claudia siempre ha sido una mujer extraordinaria, que más allá de la suerte que corrió su matrimonio con Maradona, ha tenido siempre un gran amor por Diego”, expresó el mandatario.

“Cuando falta, uno toma noción de la persona de la que estamos hablando, me doy cuenta que Maradona ha trascendido todo. No es de Argentinos Juniors, no es de Boca, es de todos los argentinos, es de todo el mundo. Es impresionante la reacción”, opinó el Presidente.

Hacia el final del reportaje, y por momentos con la voz quebrada por la emoción, el Presidente indicó que “lo que pasó es incomprensible, nadie lo esperaba”.

“Él (Maradona) me decía que en el vestuario le decía a los compañeros que en Argentina había mucha gente triste y tenían la obligación de hacer feliz a esa gente. No vi nunca a alguien pensar así, por eso digo que Maradona fue único, no pensaba en su gloria, pensaba en cómo darle felicidad a los argentinos”, agregó el mandatario.

“Yo siempre digo que a Maradona le hemos exigido lo que no le exigimos a nadie, gran parte de la sociedad le exigió que sea un modelo y en realidad era un ser humano con sus virtudes y sus miserias, como todos nosotros”, manifestó Alberto Fernández.

“No teníamos ningún derecho en exigirle tanto a Maradona y, en esa exigencia, fuimos muy despiadados con Maradona”, afirmó.

Ante una consulta, dijo que aún no pudo hablar sobre la muerte de Maradona con la vicepresidenta Cristina Fernández: “No la llamé, e iba a ver si la llamaba hoy. Ayer fue un día difícil, donde todo cambió en cinco minutos”.

Asimismo, dijo que espera poder durante el día decirle a las hijas de Maradona 'lo siento' y abrazarlas, "seguramente ellas deben sentir mucho más la pérdida, pero créanme que creo sentir lo que sentimos la inmensa mayoría de los argentinos”.

