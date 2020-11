Premios FIFA The Best: mejor jugadora, arquera y entrenadora del año

FIFA dio a conocer este miércoles 25 de noviembre las candidatas a mejor jugadora del mundo, mejor entrenador/a y mejor arquera, en una votación que ya inició y estará abierta hasta el 9 de diciembre.

A continuación el listados de las mujeres que buscarán el premio y así hacer historia.

Las once futbolistas nominadas al Premio The Best:

Lucy Bronze (Inglaterra / Olympique Lyonnais / Manchester City WFC)

Delphine Cascarino (Francia / Olympique Lyonnais)

Caroline Graham Hansen (Noruega / FC Barcelona)

Pernille Harder (Dinamarca / VfL Wolfsburg / Chelsea FC Femenino)

Jennifer Hermoso (España / FC Barcelona)

Ji So-yun (República de Corea / Chelsea FC Femenino)

Sam Kerr (Australia / Chelsea FC Femenino)

Saki Kumagai (Japón / Olympique Lyonnais)

Dzsenifer Marozsán (Alemania / Olympique Lyonnais)

Vivianne Miedema (Holanda / Arsenal WFC)

Wendie Renard (Francia / Olympique Lyonnais)



Mejor entrenador/a en categoría femenina de la FIFA:

La mejor portera femenina de la FIFA:

Ann-Katrin Berger (Alemania / Chelsea FC Femenino)

Sarah Bouhaddi (Francia / Olympique Lyonnais)

Christiane Endler (Chile / Paris Saint-Germain)

Hedvig Lindahl (Suecia / VfL Wolfsburg / Atlético de Madrid Femenino)

Alyssa Naeher (Estados Unidos / Chicago Red Stars)

Ellie Roebuck (Inglaterra / Manchester City WFC)