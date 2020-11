Allub: "Espero esta victoria ayude a romper esto de las derrotas dignas"

El ex Puma y Jockey Club opinó sobre el descollante triunfo de la Selección Argentina de Rugby sobre los All Blacks, con relación a la frase consuelo que supieron acuñarle al equipo.

El ex segunda línea de los Pumas y Jockey Club Córdoba, Alejandro Allub, disfrutó la victoria histórica de la Selección Argentina de Rugby sobre los míticos All Blacks 25 a 15 en el marco del torneo Tres Naciones, y dejó conceptos interesantes de cara al futuro. Sobre todo con aquel mote de las "derrotas dignas" que se les hacía más una mochila que un estímulo a los jugadores.

"Me mandaba mensajes con unos amigos, del rugby, contando en algunos casos a gente de Nueva Zelanda, esto de las "derrotas dignas" que sufrían los Pumas. Era algo medio en broma, medio en serio pero que a la larga termina molestando. Y no siempre es bueno. Esto quedará para la historia y espero se deje de utilizar esa expresión", confesó Allub con algo de euforia contenida, sobre esa frase que suena más a consuelo que otra cosa.

"Espero esta victoria ayude a contrarrestar lo que genera siempre eso de la frase medio en broma, medio en serio, de las derrotas dignas. @lospumas demostraron capacidad y trabajo y metieron un batacazo increíble contra los "All Blacks". Alejandro "Turco" Allub, en "Mitre Club". pic.twitter.com/iLTzJckoDq — Federico Jelic (@fedejelic) November 14, 2020

"Estamos todos con una euforia tremenda, nos mandamos mensajes con amigos, todos del ambiente y no lo podíamos creer. Desde 2011 estábamos esperando este día, estuvimos muy cerca el año pasado con la patada de Contempomi pero sabíamos que algún se iba a dar. Y encima con un triunfazo, con algo de tranquilidad, es un estímulo increíble.", contó el "Turco" en el programa "Mitre Club" de Radio Mitre Córdoba.

"A decir verdad no me imaginaba con este triunfo en lo inmediato a corto plazo. Esto es un proceso, va partido a partido, con un cuerpo técnico nuevo que se está preparando y sin embargo rompieron todo. Cuando enfrentás a los mejores tenés que hacer un partido perfecto, 10 puntos, porque tienen tremenda jerarquía y un fallo te deja afuera. Sin ninguna desconcentración porque perdés. Y esta vez se consiguió", describió Allub, de profesión médico cardiólogo en la actualidad.

"Estos hitos que se dan cada tanto motivan a todos y espero que sirva para que muchos y nuevos jóvenes se sumen a este deporte, que empiecen a practicar de chicos y de esa forma se puede proyectar algo mejor. Me recuerda al que logramos en el mundial de Gales en el '99 ante Irlanda. Es como cuando la Generación Dorada del Básquetbol venció a los NBA. Esta magnitud de la victoria todavía no toma dimensión en mucha gente, pero es algo impresionante", agregó Allub.

¿Cómo sigue la historia después de esto? Allub fue claro: "En estos partidos, con tanta diferencia a veces, aprendemos todos en las derrotas: los entrenadores, los jugadores, los médicos, los preparadores físicos. Todos. Son tan exigentes que siempre te dejan algo. Y eso ayuda a equiparar el juego. Ahora es ir por más. Demostraron que no son inmortales los All Blacks, que no son imbatibles más allá de que son los mejores del mundo, pero ahora es animarse a más con otros rivales. Si lo lograron con los All Blacks, ¿por qué no seguir soñando que se le pueden ganar a las demás potencias?