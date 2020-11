Argentina reaccionó tarde y terminó empatando ante Paraguay

Messi no halló socios en la noche de Eliminatorias. - Foto: Twitter Selección Argentina.

Argentina quizás mereció mejor suerte por lo realizado en la búsqueda final, sin brújula clara pero con dominio para imponerse, pero lo mismo no fue suficiente y por eso dividió puntos ante un aguerrido Paraguay, por la 3° fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

De todas maneras, sigue en zona de clasificación, no obstante llamó la atención la pasividad del elenco de Lionel Scaloni en el primer tiempo, permitiendo ser superado a pura garra "Guaraní", regalando más de 30 minutos que le dieron oxígenos al rival para aguantar hasta el final. Aire con el gol de penal de Oscar Romero, tras una falta dudosa de Martínez Quarta sobre Almirón (una de las figuras del partido), igual habían realizado méritos para golpear a una Argentina dormida.

Hubo incidentes: la lesión de Exequiel Palacios, el productivo ingreso de Giovani Lo Celso, de lo mejor de Argentina, más la aparición de Nicolás González como un delantero de área, de lo que suele jugar en Alemania, para empatar tras un córner. Antes de eso, el hombre del Stuttgart empezó de lateral izquierdo para suplantar al lesionado Nicolás Tagliafico. En posiciones muy distintas, aportando claro está más en ataque que en defensa. El gol trajo alivio pero no sirvió para cambiar la opaca imagen de apatía que mostró en esos pasajes.

El complemento le perteneció a Argentina en su totalidad, sin brillo y sin muchas ideas claras, pero ya Paraguay pareció conformarse con su cosecha. El VAR, sin un criterio lógico, anuló la por falta de González en el inicio de la jugada un gol de Messi que hubiera liquidado el pleito, aportando más polémica al partido. Eso sí, Messi nunca estuvo cómodo y no pudo encontrar socios, salvo Lo Celso que fue sin dudas el más lúcido de los albicelestes. Había sido la mejor jugada de Argentina en el partido.

En el balance queda como saldo la sensación de que Argentina encontró concentración tarde, que regaló media hora de juego y eso es imperdonable. Cada avance terminaba en las manos de la figura del juego, Antony Silva. El ex Talleres fue clave tapando varios remates de larga distancia, uno a De Paul y otro de tiro libre a Messi. Y hablando de la "Pulga", lejos estuvo de su mejor noche. Impotente, a veces trasladando de más y sin dejarle espacios, ante la asfixiante marca de Paraguay, que se aferró al punto y no lo soltó. No pudo ni con Di María ni con Alario. Ya Gómez y Balbuena se cansaron de despejar de cabeza y el empate llegó por decantación, con el festejo de Eduardo Berizzo, su DT, con satisfacción.

Ahora toca ir a Lima, territorio también hostil para Argentina. Se espera más de Messi pero al menos en Lo Celso encontró un aliado más para combinar y jugar. Pero si el elenco de Scaloni pretende ganar, deberá modificar demasiados conceptos y también en actitud si quiere traerse algo de Perú.

ARGENTINA 1

Armani; Montiel, Martínez Quarta y Otamendi; De Paul, Paredes, Exequiel Palacios y Nicolás González; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Lucas Ocampos. DT: Lionel Scaloni

PARAGUAY 1

Antony Silva; Rojas, Balbuena, Gustavo Gómez y Alonso; Villasanti, Cardozo y Gastón Giménez; Ángel Romero, Lezcano y Almirón. DT: Eduardo Berizzo

Gol: PT: 21m. Ángel Romero, de penal (A); 40m. Nicolás González (A).

Cambios: PT: 28m. Lo Celso por Palacios. ST: 14m. Di María por Ocampos (A); 28m.Pérez y Morel por Lezcano Villasanti (P); 36m. Nicolás Domínguez y Alario por De Paul y Martínez (A); 40m. Sanabria por A. Romero (P); 41m. Rojas por Gimenez (P); 46m. Alderete por Almirón (P);

Árbitro: Raphael Clauss (Brasil).

Cancha: La Bombonera.