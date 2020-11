Pichetto negó designaciones masivas en la Auditoría General de la Nación

El ex candidato a vicepresidente afirmó que el diputado José Luis Ramón "miente" cuando dice que designó a esa cantidad de empleados en el órgano que comanda.

El auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, aseguró que el diputado José Luis Ramón "miente" cuando dice que designó a 300 personas en el órgano que comanda y consideró las acusaciones son "un verdadero disparate".

"No lo conozco a José Luis Ramón. Está tratando de aprovechar el espacio público que le da mi nombre. Ramón está vinculado con sectores afines al Gobierno y miente", subrayó Pichetto en declaraciones radiales. El ex candidato a vicepresidente subrayó que "el auditor tiene derecho a designar un cuerpo mínimo de asesores".

"De ninguna manera he designado a 300 personas. Es un verdadero disparate. Es una planta profesional estable, altamente calificada y las designaciones se hacen con un proceso de selección", argumentó el abogado.

El ex senador rionegrino se refirió además a los hechos de violencia en Villa Mascardi y consideró que "la inacción de las fuerzas de justicia y de las fuerzas federales está provocando una situación muy dañosa para el Gobierno y para la credibilidad en las instituciones".

"Lo que está pasando con la estructura de los mapuches en Villa Mascardi y El Bolsón es de una gravedad extraordinaria. Hay una negación de las autoridades nacionales y de lo que significan los símbolos patrios. Eso no es un reclamo de tierra, tiene otro tipo de connotaciones", indicó. Y agregó: "Los estados tienen la obligación de defender el territorio, la bandera, los símbolos y la integridad territorial. Si estamos frente a grupos que no reconocen esto, tenemos que revisar este tema. ¿Por qué le daríamos tierra a alguien que no va a reconocer la autoridad del estado?".

Por último, al ser consultado sobre si, de ser presidente, enviaría el tema de la legalización del aborto al Congreso, sostuvo: "El país está viviendo situaciones difíciles económicas y sociales. El tema es un tema fuerte, que indudablemente traza una división".

"Creo que es un tema que en algún momento habrá que abordar. Yo trataría de resolver los temas más urgentes, además el año prácticamente está terminado. Este debate lleva 3 o 4 meses. Sería oportuno para el año que viene", aseguró.