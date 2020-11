Maradona ingresó a quirófano para ser operado de un hematoma subdural

Diego Armando Maradona ingresó a las 21.15 al quirófano de la clínica Olivos para ser intervenido quirúrgicamente por un hematoma subdural, una operación que los médicos calificaron de "bajo riesgo" que no requiere"anestesia profunda".

La cirugía prevista para el astro, de flamantes 60 años, tiene "una recuperación del ciento por ciento en la mayoría de los pacientes", aunque en un mínimo porcentaje "el hematoma puede llegar a repetirse o desarrollarse epilepsia" y su recuperación total, para volver a dirigir a Gimnasia, podría demandar meses, señaló el neurólogo Alejandro Anderson.

"El hematoma subdural puede aparecer rápidamente (agudo) o a veces tomar días y hasta meses en desarrollarse. Cuando más crónica es la evolución, más tolerancia tendrá el cerebro a un hematoma subdural porque tiene más tiempo de adaptarse y dejarle lugar dentro del cráneo", enseñó.

La manera más efectiva de descubrirlo, indicó Andersson (MN: 65.836), "es a través de una imagen (tomografía o resonancia)", pero también puede detectarse a través de síntomas como "dolor de cabeza, vómitos, náuseas, somnolencia o alguno de tipo neurológico".

"Depende de dónde se apoya el hematoma, puede ocasionar problemas en el habla o generar un trastorno de la motricidad, de la sensibilidad, de la visual y hasta convulsiones por la propia irritación", alertó.

En la mayoría de los casos se trata de un cuadro operable: "Se suelen hacer un par de orificios en la caja craneana y se drena el hematoma por esos agujeritos.

Cuando es muy grande, se hace una cirugía un poco más clásica, se saca parte de la tapa del cráneo y se extrae el hematoma por completo", explicó el neurólogo (@doctorandersson).

En cuanto a la evolución, el director del INBA afirmó que "la mayoría tiene una recuperación del ciento por ciento, pero hay pacientes que pueden quedar con una secuela si el hematoma apretaba algunas áreas del cerebro".

"No es una cirugía prolongada y no se llega a una anestesia profunda, por tanto es una cirugía de bajo riesgo en el procedimiento, más allá de que el paciente evolucione bien o no", aseguró.

El alta de internación, especuló Andersson, estará relacionada a la condición del personaje: "Maradona es una persona muy especial, que quizás tenga la posibilidad de tener una gran asistencia en su casa sin estar tanto tiempo internado. Lo normal es estar una semana en una habitación y luego continuar la rehabilitación en el domicilio del paciente".

"Las altas van por etapas. Primero se pasa por terapia intensiva, después por una habitación común, después el paciente se va a la casa con controles; luego se permiten determinadas actividades, de tipo intelectual, y finalmente la actividad física es la última porque hay que estar en buenas condiciones", detalló.

"Para que vuelva a dirigir hay que pensar en meses, aunque todo depende del grado de asistencia que tenga. Alguien que dirige un equipo está un poco al ritmo de los jugadores, moviéndose en una cancha. La actividad intelectual se recupera con cierta rapidez pero el ritmo de trabajo lleva más tiempo", concluyó.

El aliento en las redes

Maradona recibió este martes el aliento multiplicado y sintetizado en las redes sociales con la consigna "Fuerza Diego".

Desde clubes (Boca Juniors, Banfield, Gimnasia, Napoli) hasta políticos (Andrés Larroque) y futbolistas (Carlos Tevez), el aliento se reprodujo en redes sociales como Twitter e Instagram.

"Gracias por la alegría al pueblo. Por hacer de la camiseta una bandera. Por llevarla alto y meter goles de soberanía. Por ponerle Patria al fútbol. Por la poesía en la cancha. Por la emoción en la vida. Por estar sin haberte ido nunca de donde venís. Fuerza Diego", escribió, por ejemplo, la agrupación H.I.J.O.S.

FUERZA DIEGO



Gracias por la alegría al pueblo. Por hacer de la camiseta una bandera. Por llevarla alto y meter goles de soberanía. Por ponerle Patria al fútbol. Por la poesía en la cancha. Por la emoción en la vida. Por estar sin haberte ido nunca de donde venís.#FuerzaDiego pic.twitter.com/Wii3vMSBHx — H.I.J.O.S. Capital (@hijos_capital) November 3, 2020

"Todo el mundo futbolístico con vos, Dieguito querido. Mucha mucha fuerza. Otro escollo, otra batalla. Mi pensamiento, mi sentimiento y mis plegarias por vos en este momento. Abrazo muy pero muy grande", se sumó el ex futbolista Osvaldo Ardiles.

DIEGO MARADONA SERA OPERADO POR UN HEMATOMA EN LA CABEZA. Todo el mundo futbolistico con vos Dieguito querido. Mucha mucha fuerza. Otro escollo, otra batalla. Mi pensamiento, mi sentimiento y mis plegarias por vos en este momento. Abrazo muy pero muy grande. — osvaldo ardiles (@osvaldooardiles) November 3, 2020

También hizo su aporte la cuenta oficial en Twitter de la Selección Argentina, que acompañó el hashtag #FuerzaDiego con una fotografía del 10, de espaldas y los brazos en alto.

"Todo lo mejor, Pelusa! Va a estar todo bien. Abrazo del alma, campeón del mundo!", escribió el ex arquero Ubaldo Fillol, que también publicó una foto abrazo a Maradona.

Todo lo mejor, Pelusa! Va a estar todo bien. Abrazo del alma, campeón del mundo!#FuerzaDiego pic.twitter.com/z1uVg594XU — Ubaldo Fillol (@ubaldofillol) November 3, 2020

