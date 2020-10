El Gobierno nacional distinguió a las futboleras feministas de la Villa 31

Un proyecto de "fútbol feminista" que trabaja con mujeres, lesbianas, travestis y trans del barrio 31, en la Ciudad de Buenos Aires fue seleccionado por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad para recibir un apoyo económico por su tarea en el marco de un programa creado por el Plan Nacional de Acción contra las Violencias.

“La Nuestra Fútbol Feminista”, es un espacio que reúne a más de 100 mujeres, lesbianas, travestis y trans que desde el 2007 "entrenan y piensan el fútbol y el deporte desde una perspectiva de géneros", detalló el Ministerio.

La entidad fue seleccionada en el marco del Programa Articular, de fortalecimiento a organizaciones sociales que se creó en el Plan Nacional de Acción Contra las Violencias 2020-2022.

“La Nuestra tiene un recorrido que no es nuevo, ellas nos enseñan parte de las cuestiones que ahora, entre los ministerios de la Mujer y el de Deporte, queremos poner en marcha. No vamos a imponer una mirada particular sino que venimos aprendiendo de ellas”, dijo Gómez Alcorta.

La ministra y el titular de la cartera de Deportes, Matías Lammens visitaron hoy la cancha y la escuela de fútbol donde practican las integrantes de la Asociación.

Mónica Santino, titular de "La Nuestra", dijo: “Desde nuestra perspectiva comunitaria, del feminismo villero, es muy importante que el Estado nos de herramientas para poder sostener en el tiempo lo que venimos haciendo hace tantos años”.

Por su parte, Lammens aseguró que el fútbol “es un deporte que nos atraviesa a los argentinos de una manera u otra, a estas chicas el fútbol les dio la posibilidad de hacerse un lugar, y con la ministra Gómez Alcorta venimos a apoyar ese pedido de justicia, que cada vez se oye con más fuerza”.

El Programa Articular busca fortalecer y acompañar a las organizaciones en la formulación e implementación de proyectos en ámbitos comunitarios vinculados con las violencias por motivos de género, la organización de los cuidados y la promoción de la diversidad con transferencias de recursos y asistencia técnica.

"La Nuestra" presentó el proyecto “Tramando Redes” para crear herramientas y concientizar sobre el uso seguro, sano y responsable de las redes sociales.

El proyecto será dirigido por jugadoras de entre 18 y 20 años que integran la organización desde niñas.