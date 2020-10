Villa María: mujer trans denunció a un policía que la discriminó en un banco

Una mujer trans que acudió a hacer un trámite a la sucursal de Villa María del banco Nación fue discriminada por su identidad de género por un policía, terminó detenida y tras salir en libertad denunció al uniformado.

Según informó el diario de Villa María, todo comenzó el 19 de octubre cuando Carola Campagno, una mujer trans que se desempeña laboralmente en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, fue junto a su esposo a la entidad bancaria para hacer un trámite.

"Ese lunes fue al Banco acompañando a mi marido, que tiene un diagnóstico de deterioro cognitivo, para hacer un trámite. Cuando llegamos a la puerta del Banco, los policías respetuosamente me preguntaron quién era y les mostré que soy apoderada de mi marido, con quien estamos juntos desde hace 17 años y juntos estamos criando un hijo ”, señaló.

Ya dentro de la entidad, el policía que le tomó la temperatura le dice: “¿Y vos quién sos, flaco?”. Así, de esa manera, dirigiéndose a ella como si fuera un varón -desconociendo la Ley de Identidad de Género y el Documento de Identidad-, la abordó en tres oportunidades. “¿Quién es esta persona, flaco? ¿Cuál es tu verdadero nombre?”, insistía el uniformado.

Carola soportó la situación hasta que junto a su marido se dirigieron al sector comercial, donde debían hacer el trámite de la tarjeta de débito. “Ahí me dijo: ‘Te pido por última vez que te retires del Banco, flaco’. Le dije que no me iba a ir hasta que terminara el trámite, y ahí nomás me dijo que quedaba arrestada por resistencia a la autoridad”.

A partir de allí, comenzaron las situaciones de violencia física: la esposaron, la empujaron, de los pelos la trasladaron hacia un patrullero y la llevaron hacia la Alcaldía.

En su relato, Carola rescata la actuación diferente del resto de los y las uniformadas. “Mientras en el trayecto el policía que me detuvo me decía ‘puto de mierda’, ‘la gente como vos me da asco’, y otras cosas, los otros bajaron los ojos y no se hicieron cómplices”.

Según su relato reflejada por la publicación, en la Alcaldía la pusieron en una celda para mujeres, después de insistir, logró que le sacaran las esposas y el trato hacia ella fue respetuoso. “Lo que más me dolió fue la cara de mi marido desorientado por todo lo que nos tocaba vivir”, dijo.

Tras pasar tres horas aprehendida, recuperó la libertad y se le informó que no estaba procesada por ningún delito, sino por una “contravención”.

Luego, Carola llamó a Ornela Infante, que es la directora nacional de Políticas Antidiscriminatorias del INADI, y el lunes pasado formalizó una denuncia contra el policía.

Además, envió dos cartas: una al titular de la Departamental para relatar los hechos que vivió y otra a la gerenta del Banco Nación, con el fin de que le proporcionaran las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron el hostigamiento.

"Al principio me había resignado, pensaba: esto nos pasa siempre, esta es la historia de nuestras vidas; pero después reflexioné y dije que no, que tenemos que dejar el mundo un poco mejor que lo encontramos y callándonos, la violencia no se va a terminar”, concluyó.

El martes, integrantes de la comunidad trans realizaron un reclamo frente a la Policía de Villa María.