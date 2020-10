Medina y la ilusión de Talleres de cara al reinicio del torneo

El DT de Talleres Alexander Medina no perdió ocasión para ampliar su idea con respecto al equipo, que en una semana estará debutando en la Liga Profesional.

"Hay equipos importantes en nuestro grupo, han logrado mantener la base y vienen de hacer un buen torneo. Queremos seguir compitiendo, no nos gusta participar y queremos estar a la altura", comentó en el programa "Futbolémicos", por Radio Impacto.

"Nos gusta que los jugadores jueguen y presionen, vamos a tratar de inculcarle las dos facetas. Nos gusta ganar en lo que sea, uno es competitivo por naturaleza. Buscamos que haya un buen funcionamiento y el resultado es algo secundario, tratamos de ver que chicos están para jugar y sacar conclusiones", opinó sobre los amistosos disputados.

"El que no se adapte a nuestro juego va a jugar menos minutos, va a depender del grado de comprensión por parte de los jugadores", sostuvo el "Cacique", quien luego añadió: "Necesitamos reforzarnos para dar el salto de calidad y cantidad. Quedamos bastante cortos en algunas posiciones, necesitamos refuerzos para ser serios y competitivos".

Con respecto a los jugadores que fueron cedidos a préstamo, fue tajante: "Tenemos más minutos en amistosos que Fragapane y Parede en sus equipos", sentenció.

"Estoy muy ocupado con el equipo y los fichajes, de esas cosas estoy pendiente. Las otras cuestiones no me interesan ni me siento cómodo", prosiguió el DT albiazul, sobre el conflicto con la Liga Cordobesa por los porcentajes adeudados de transferencias internacionales".

Con relación a la posibilidad de sumar más refuerzos, declaró: "Pedimos jugadores en todas las líneas, desde el arquero hasta el delantero centro. Veremos a que opciones podemos acceder. Hemos perdido 12 jugadores, es una realidad. Algunos vinieron y les falta su periodo de adaptación. Necesitamos refuerzos para tener variantes en algunas posiciones y para ser un equipo competitivo".

