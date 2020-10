Marcelo Gallardo: "No estamos en oferta"

River es una de las vidrieras más fuertes y el "Muñeco" avisó que no quiere perder más futbolistas.

"Veo mucho entusiasmo en el mercado de pases o que se pronuncian jugadores nuestros. Parecería que estamos en la cartelera y que ofrecemos posibilidades a los clubes que tienen un poquito de dinero para buscar futbolistas buenos y baratos. Como que estamos en oferta y no lo estamos. Tratamos de que nuestros jugadores tengan el valor que se merecen más allá de la situación que entendemos que existe y que es compleja", declaró, algo molesto, el técnico de River, Marcelo Gallardo, en la conferencia de prensa virtual que brindó este mediodía.

El "Muñeco", además, agregó: "Si hay futbolistas que tienen intenciones de irse porque les llega una oferta, será evaluada y conversada, como fue hasta no hace muchas semanas con los casos de Quintero y Martínez Quarta. De ahí a que pueda haber ofertas reales, no las hay. Van a seguir sondeando, pero formalmente no llegó ninguna para sentarse a hablar conmigo y decirme que hay una posible salida".

🗣️ Gallardo: "Decidí que lo que nos había pasado a todos era una oportunidad de valorar lo que tenemos. Yo valoro dónde estoy, hacer lo que hago y con la pasión con la que lo hago. Tenía ganas de estar acá, con mi gente, y hoy lo disfruto mucho más que antes." #GallardoEnVivo 🎙️ pic.twitter.com/tInFiYBxk8 — River Plate (@RiverPlate) October 19, 2020

Noticia relacionada: