Talleres reaccionó y empató 2 a 2 contra Argentinos

Luego de un primer tiempo magro, el elenco albiazul dio vuelta este martes el resultado pero sobre el final no pudo mantener la ventaja. Única igualdad de la gira.

Talleres presentó una gran reacción anímica y futbolística en el segundo tiempo, sin embargo, sobre el final Argentinos Juniors supo ser efectivo y por eso terminaron igualando 2 a 2, en el marco del tercer amistoso de la gira por Buenos Aires.

El arranque estuvo a tono con los anteriores amistosos, sin peso ofensivo a raíz de la cantidad de volantes y forzando algunas posiciones en ofensiva, sin un delantero clásico. Sin embargo la apertura del marcador para el "bicho" llegó con un inusual error de Juan Cruz Komar en defensa, dejando escapar una pelota que no presentaba mayores dificultades. No pudo Caranta en la segunda acción y Coronel no perdonó.

GOL DE ARGENTINOS.

¿Qué hicieron? Talleres recuperó la pelota, pero la jugó para atrás y la perdió ante la presión de Argentinos para que Mateo Coronel marque el 1-0 tras el rebote de Caranta. pic.twitter.com/M9UkZEyUsB — José Luis Marchini (@marquini_colo) October 13, 2020

En el complemento el DT Alexander Medina le dio protagonismo al juvenil Cabral quien tuvo dos jugadas claves antes de llegar a su gol. La reacción llegó de esa forma, con un centro de Diego Valoyes que el ex Racing no desaprovechó. Y luego llegó el error del arquero de Argentinos Chávez enviando a su propia valla un disparo-centro de Guzmán. Sobre el final Florentin

En definitiva la cosecha fue magra para el albiazul donde apenas sumó un empate y dos derrotas con goleada (3-0 ante San Lorenzo y (Huracán) aunque en el saldo se destaca el ritmo y el rodaje. No mucho más, aunque la actitud espiritual y actitudinal del complemento en La Paternal deja un atisbo de esperanza para lo que viene.

Formaciones:

Argentinos:

Chávez; Mac Allister, Caruso, Di Césare y Gomez; Saggiorno, Ibarra y Colman; Florentin, Coronel y Pucheta. DT: Dávobe

Talleres:

Caranta; Tenaglia, Komar, Pérez y Díaz; Federico Navarro, José Méndez y Tomás Pochettino; Valoyes, Alves y Guzmán. DT: Alexander Medina.

Goles: PT: 13m. Coronel (A). ST: 9m. Cabral (T) y 23m. Guzmán (T); 30m. Florentín (A).