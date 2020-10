La visión del conflicto armenio-azerí en voces de representantes locales

GUERRA EN NAGORNO KARABAJ

En atención al conflicto bélico en la región de Nagorno-Karabaj, La Nueva Mañana entrevistó a la presidenta de comunidad armenia de Córdoba, Lilian Merdinian, y al embajador en Argentina de la República de Azerbaiyán, Rashad Aslanov, a fin de obtener sus perspectivas sobre la conflagración.

¿Cuál, según considera su país, es la denominación oficial del territorio en conflicto, y cómo asume los aspectos administrativos, étnicos y geográficos?

Lilian Merdinian - El territorio, para nosotros, se denomina República de Artsaj - nombre con que históricamente denominamos a la región-. Durante la URSS fue el Óblast Autónomo de Nagorno Karabagh. Hasta el año 2017 mantenía el nombre de República de Nagorno Karabagh. Armenia está considerando en este momento reconocer a Artsaj como una República Independiente (hasta el momento no es reconocida por la comunidad internacional- pero que se autogobierna desde hace casi 30 años).

Rashad Aslanov - La región es parte de un área geográfica llamada Karabaj (en azerí “Qara”-negro y “BaÄŸ”-jardín). Esta región ha formado parte de distintos imperios y estados azerbaiyanos. Pasaron al dominio del Imperio Ruso a partir de principios del siglo XIX. Los topónimos de los siglos medievales prueban que esta región étnicamente fue asentamiento de los azerbaiyanos desde hace miles de años. En ninguno de los documentos firmados entre los Imperios (de Rusia y Persia) se hace mención de la población armenia en Karabaj. Los armenios fueron trasladados a esta región azerbaiyana a principios del siglo XIX y durante muchos años vivieron juntos con los azerbaiyanos que los acogieron con hospitalidad.

¿Cuáles son las condiciones reclamadas por cada nación para dar fin a las acciones bélicas?

L. M.- Armenia con justicia exige que el conflicto se resuelva de forma pacífica, y que se reconozca el derecho de autodeterminación da la población de Artsaj.

R. A.- Azerbaiyán está operando militarmente en sus propios territorios, y dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas, para recuperar su integridad territorial y crear las condiciones favorables para que los azerbaiyanos, desplazados mediante la fuerza por Armenia en los años 1990, cuyos derechos humanos fundamentales violados, regresen a sus hogares de origen en Nagorno Karabaj y los 7 distritos circundantes. Las condiciones de Azerbaiyán son muy claras y atienden a las 4 resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, que en primer lugar requieren que Armenia respete a la integridad territorial y la soberanía de Azerbaiyán y retire sus tropas armadas de todos los territorios de Azerbaiyán. Es inaceptable, en el siglo XXI, mediante el uso de la fuerza reclamar el cambio de las fronteras internacionalmente reconocidas de un país. Por lo tanto, Azerbaiyán no permitirá la creación de un segundo estado armenio dentro de su territorio y la recuperación de su integridad territorial y la soberanía es el objetivo fundamental de Azerbaiyán.

Lilian Merdinian: "Armenia con justicia exige que el conflicto se resuelva de forma pacífica, y que se reconozca el derecho de autodeterminación da la población de Artsaj".

-¿Cómo ha sido históricamente el vínculo entre Armenia y Azerbaiyán?

L.M.- La región estuvo primero bajo el imperio persa, y luego conformó parte del imperio ruso, como el Óblast de Elizabethpol. No existían mayores problemas entre las poblaciones armenias y azeríes que convivían pacíficamente en la zona, y siempre hubo una importante mayoría de armenios que rondaba aproximadamente el 80% de la población, lo que queda evidenciado por la cantidad de iglesias y edificaciones de origen armenio. El problema surge luego del genocidio, cuando los turcos intentan adentrarse en la región caucásica del sur en el contexto de la primera guerra mundial. En dicho contexto, y ante la retirada del ejército ruso de la región, el pueblo armenio queda sólo defendiéndose del ejército turco, que avanzaba con la intención de eliminar a la población armenia de las regiones armenias bajo el imperio ruso, como ya lo había hecho en los vilayatos armenios del imperio Otomano.

Luego de la disolución de la efímera República Democrática Transcaucásica, turcos y azeríes procuraron apropiarse de la mayor cantidad posible de territorio histórico armenio. Esto generó una mutua antipatía étnica. El interés soviético de evitar problemas en la zona que constituía su principal fuente de petróleo, terminó asignando a las regiones de Karabaj y Najicheván el carácter de regiones autónomas bajo administración de la República de Azerbaiján. Pero nunca conformaron parte del territorio de dicha república, estuvieron solamente bajo su administración.

R.A.- Las diferencias entre los dos estados han existido históricamente por los reclamos territoriales de Armenia. Los hechos históricos muestran que Armenia no ha podido mantener vínculos normales con sus vecinos debido a sus reclamos territoriales contra a los países fronterizos por lo que también se ha excluido de los grandes proyectos regionales de desarrollo económico, y nunca se ha acercado a los valores realistas que comparten los otros países de la región, como la cooperación mutua y beneficiosa basada en respeto a la soberanía del contraparte. Esto no es un conflicto religioso. Azerbaiyán es un país multicultural. Con 30.000 judíos desde hace un siglo, viven cristianos, católicos y ortodoxos. Nunca en Azerbaiyán hemos tenido un enfrentamiento religioso.

¿Qué opinión le merecen las participaciones de Rusia y Turquía en el conflicto?

L.M. - La mayoría de la comunidad internacional ha reconocido un rol activo por parte del gobierno Turco a favor de Azerbaiyán, proveyendo de armas, e incluso enviando mercenarios ex combatientes de Libia y Siria para combatir contra los armenios de Armenia y Artsaj. Una participación activa por parte de Turquía significaría un ataque totalmente desproporcional en lo que refiere al armamento. Azerbaiyán está usando armas de última tecnología que ha generado importantes bajas entra los civiles y soldados de Armenia.

Turquía pretende recuperar influencia en los territorios del Imperio Otomano (norte de Siria e Iraq, por ejemplo). Turquía, merced a sus numerosos frentes abiertos, está generando conflictos incluso dentro de la O.T.A.N. La participación de Rusia es que es la principal proveedora de armamento a Armenia (solo armamento defensivo, no útil para realizar ataques), sin embargo, por el momento no ha mostrado la intención de participar activamente en el conflicto, esperando que las partes establezcan un alto al fuego, lo que dejaría en evidencia que no quiere deteriorar su relación con Azerbaiyán.

Rashad Aslanov: "Azerbaiyán está operando militarmente en sus propios territorios, y dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas".

R.A.- Rusia, como copresidente del Grupo de Minsk de la O.S.C.E., actúa como mediadora. Turquía, si bien respalda la postura de Azerbaiyán, no participa en el conflicto. Creemos que cuando finalicen las operaciones militares ambos países contribuirán para garantizar la paz y la estabilidad en el Cáucaso del Sur.

- Armenia y Azerbaiyán (con sendos campeones mundiales: Tigran Petrosian y Garri Kasparov) comparten una gran pasión por una disciplina deportiva intelectual: el ajedrez. ¿Ha podido esta disciplina colaborar en algún tipo de acercamiento diplomático entre ambos estados?

L.M.- Si bien el ajedrez es el deporte nacional de Armenia y es fuerte en Azerbaiyán también, y más allá de las declaraciones de Levon Aronian (7º en el ranking mundial), no ha habido, que sepamos, comunicación aún. Vale aclarar que Kasparov –como Petrosian- es un representante importante de la población Armenia, ya que tomo el apellido de su madre (Gasparian).

R.A.- En la política internacional tal como en ajedrez los actores se interactúan según reglas establecidas. El accionar de Armenia ocupando el 20% del territorio de Azerbaiyán no ha permitido ningún vínculo cultural o deportivo entre los dos países durante estos años.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]