Tenis adaptado: "Lobito" Fernández es semifinalista en Roland Garrós

El cordobés Gustavo Fernández se clasificó este miércoles a las semifinales de Roland Garros en el torneo de tenis adaptado, y sigue en la lucha por conseguir su tercer título en el certamen parisino.

Fernández, preclasificado número 2, venció en los cuartos de final -por un doble 6-3- al británico Gordon Reid, número 5, rival al que le ganó la final de Roland Garros en el 2019.

El "Lobito" buscará su tercera corona en el Grand Slam francés tras sus victorias en 2016 y 2019.

En semifinales enfrentará al británico Alfie Hewett, número 3, quien eliminó al argentino en el último US Open, el mes pasado.

"El partido con Hewett será durísimo teniendo en cuenta que me ganó las últimas tres veces. Hoy me voy con buenas sensaciones y en este torneo tan especial quiero que me vaya bien", comentó Fernández.

De esta manera el cordobés se suma a Nadia Podoroska y Diego Schwartzman, quienes se clasificaron a las semifinales de la rama femenina y masculina, respectivamente.

"Lo que viene haciendo Diego Schwartzman es increíble, el partido de ayer fue una locura. ¿Y de Nadia Podoroska qué decir? Estoy muy feliz por ella, se merece todo. Nos hemos cruzado en Europa para recortar gastos así que sé de sus esfuerzo y es un orgullo", afirmó.

#Tenis ¡Gustavo Fernández, ganó y está en semis de Roland Garros!



En su duelo de cuartos de final, el cordobés venció al inglés Gordon Reid por 6-3 y 6-3. Mañana se enfrentará al vencedor del duelo entre el local Houdet y el inglés Hewett por el pase a la final. pic.twitter.com/JoXGhiSyu5 — Deportes Argentina (@DeportesAR) October 7, 2020

Fuente: NA