Basile: "Scaloni no tiene que darle ninguna explicación a Di María"

El ex entrenador de la Selección argentina mostró su opinión sobre la no convocatoria del futbolista y apoyó la decisión del seleccionador actual.

Ángel Di María sorprendió al expresar públicamente su descontento con el técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, por no ser citado al combinado nacional.

Alfio Basile, ex DT de la Selección y campeón de la Copa América con la Albiceleste en 1991 y 1993, se expresó sobre lo sucedido y apoyó al entrenador.

"Scaloni no tiene que darle ninguna explicación. Yo creo que a lo de Di María no es por condiciones que no lo citan. Ellos piensan en una renovación. Obviamente Messi es indiscutible", aseguró Basile en una charla en 90 Minutos, que se emite por ESPN.

Por otra parte, dijo: "Estaban hablando del arquero (Emiliano Martínez). A mí me gustan los dos que hay acá (Armani y Andrada), pero capaz que este muchacho es un fenómeno de verdad. Por ahí Scaloni lo vio laburar o habló con los técnicos de Inglaterra. Hay cosas que nosotros hacemos que ustedes no ven", agregó el entrenador.

"El caso de Enzo Pérez lo mismo que Di María, todos son buenos jugadores, cualquiera de esos muchachos puede jugar en la Selección. El problema es que están formando una selección nueva y me imagino que es por eso que no lo llamaron, no porque no les guste como juega", afirmó el "Coco".