Avanza el homenaje a Wehbe, Torri y Brizuela en las canchas

Los homenajes a periodistas en Córdoba siguen teniendo recepción, y tras la muerte del ex relator Osvaldo Wehbe, aparecieron a escena algunas intenciones de reconocimiento, nacidos desde un grupo de colegas y no desde la rama política, que muchas veces mete la mano en pos de juntar adeptos para su molino.

En este caso, un grupo de periodistas de Córdoba presentó un proyecto, una iniciativa, para poder rendir tributo al recientemente fallecido "Turco" pero acompañarlo con otros importantes referentes de la historia de la actividad provincial: Víctor Brizuela y Rubén "Chino" Torri.

Todo esto en marco de una apuesta a la memoria, que contó con la rápida aprobación de los colegas y en los clubes. La intención es que todas las canchas o la mayoría de ellas lleve el nombre de los tres referentes en las cabinas de transmisiones.

Uno de los mentores de la iniciativa es Ramón Gómez, periodista de Diario Clarín, además de conducir el ciclo televisivo "Pequeñas historias", por canal Showsports, más el programa radial "El tren Deportivo", en FM La Red.

"Esto nació de nuestra intención de darle homenajes a quienes realmente fueron grandes en la profesión. Nos dejaron su escuela. Tengo la suerte de trabajar hace más de 50 años de periodista deportivo y tuve el placer de conocer a los tres. No solo compartimos ámbitos de trabajo, sino mucho más. Fueron referentes y sus ausencias se hacen sentir. Es un orgullo para todos los periodistas este homenaje. Me nació esa idea, de que los tres deben estar en las cabinas de transmisión de las canchas de Córdoba", declaró el "Negro" Gómez.

La plaqueta y el homenaje a los grandes maestros del periodismo de Córdoba toma forma. En honor a Víctor Brizuela, Rubén Torri y Osvaldo Wehbe @OsvaldoWehbe . Iniciativa a cargo de Ramón Gómez @Ph_RamonGomez pic.twitter.com/DyWfaA2e7s — Federico Jelic (@fedejelic) September 18, 2020

"Esto se me vino a la cabeza cuando Wehbe fue despedido de el diario El Punta de Río Cuarto, me pareció muy injusto, porque cuando murió el "Turco" le dedicaron una página completa. Sentí que no fue demasiado, y hasta algo forzado porque meses antes habían prescindido de sus servicios", agregó Gómez con algo de indignación.

"De esta forma coincidimos con un grupo de periodistas que realzar sus legados. En jerarquizarlos, en darles el homenaje que no les pudimos hacer en vida", agregó.

Las instituciones deportivas asintieron en su mayoría, recibieron la moción con alegría y dieron consentimiento para instrumentarlo apenas se flexibilice el tema de la cuarentena en los clubes.

Córdoba ya sabe de homenajes: la Copa Neder Nicola es precisamente un simbolismo con los periodistas Isaac Neder y Jorge Castro (con seudónimos) y también con las cabinas del estadio Mario Kempes, cuyo sector de prensa fue bautizado como "Víctor Brizuela".

Gómez explicó que ya están diseñando las plaquetas, a pura gestión, recolectando fondos entre los propios periodistas y algunos aportes de firmas amigas, todo sea para que el reconocimiento a los referentes sean realidad. El Círculo de Periodistas Deportivos sumo su adhesión y desde la Liga Cordobesa tampoco pondrán reparos.

Fueron maestros, profesores del lenguaje, del respeto, de saber enfrentarse al poder, sin pelos en la lengua pero con la responsabilidad que eso conlleva. Un acto de justicia divina será ese homenaje, donde los nombres de Brizuela, Torri y Wehbe lucirán inmortales en las canchas de fútbol de Córdoba donde tantos campeonatos, goles y torneos pintaron con sus palabras.