Mauro Óbolo: “Fue muy lindo retirarme en Belgrano"

El ex delantero habló sobre lo que fue su retiro en el "Pirata", aunque aclaró que no fue como él esperaba. Actualmente trabaja como colaborador de Bragarnik.

"Viví muy bien mi última etapa en Belgrano, tanto con mis compañeros como con la gente. Fue algo muy lindo retirarme en Belgrano, pero no fue como yo quería porque el semestre no había sido bueno", contó Mauro Óbolo en una entrevista que le realizaron en el programa Pasión de multitudes, que se emite por el canal Showsport.

Sobre esa etapa, el ex artillero cordobés explicó: "Cuando me retiré no lo tenía del todo decidido pero lo venía manejando porque tenía una dolencia en el tobillo y me costaba entrenar y jugar".

Y agregó: "Tomé la decisión de retirarme no solo por el rendimiento sino porque no me iba a poder comprometer al cien por ciento".

El nacido en Arroyito relató que en la actualidad y desde su retiro es ayudante del representante Christian Bragarnik en Córdoba. "Hoy estoy colaborando con Bragarnik en Córdoba. Le acerco jugadores y le hago el nexo con los clubes de acá", explicó.