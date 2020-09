Sur ganó al Norte entre destreza y habilidades All Blacks muy equilibradas

En el desierto del imponente Sky Stadium de Wellington, capital de Nueva Zelanda, hubo un desfile espectacular de estrellas del firmamento All Black, repartidas entre Norte y Sur, y al final ganó el XV austral por 38-35 (17-14) totalizando 10 tries de alta clase y tras una performance superlativa.

Y entre tanta expectativa por ver el desafío entre Beauden Barrett y Richie Mo'unga, la jugada ganadora tuvo como protagonistas al suplente Josh Ioane, lanzando con un kick cruzado al Niño Maravilla, el gigante wing Will Jordan que marcó su segundo try a los 4’ del tiempo de descuento.

Richie Mo'unga ganó un desafío a su compañero en los All Blacks, Beauden Barrett, y fue pieza central en temporada afectada por pandemia Covid-19 en Nueva Zelanda. Y creó un try para el wing Will Jordan, tras la sirena dando a la Isla Sur el 38-35 sobre la Isla Norte de Barrett en partido con solo All Blacks.

Parecía que el Norte todo de negro, se aferraba al triunfo, pero en el frenesí del sábado por la noche, el Sur todo de blanco, arrancó un triunfo dramático, con un Jordan en estado de gracia, rematando un doblete y sumando a los tries del pilar Nepo Laulala, del full back Jordie Barrett y del pilar suplente Tyrel Lomax.

Barrett a su vez agregó un penal y tres conversiones. Por el lado del XV norteño el centro Rieko Ioane hizo doblete, junto a tries del full back Damian McKenzie, del medio scrum suplente Aaron Smith y del hooker suplente Ash Dixon, sumando 5 conversiones el full back Damian McKenzie, en gran performance individual.

En final de celebridades, el desafío se decidió de forma dramática en tiempo de descuento, y ante un tiro cruzado con ventaja de penal con Will Jordan en las alturas que arrebató la pelota al full back suplente Mitchell Hunt para asegurar la victoria. Y Barrett colocó la conversión para darle brillo a un partido disputado entre clase y destreza individual.

El partido fue un acontecimiento importante en el rugby neozelandés durante la era amateur, primero disputado en 1897, y luego durante casi un siglo después. Pero se hizo a un lado con el advenimiento del profesionalismo, perdido en un calendario repleto, aunque se revivió una vez en 2012.



El ganador recibió la Loving Cup hasta 1932 cuando el trofeo se perdió tras ser otorgado a la Isla Norte. Después de 88 años, la Copa fue redescubierta en un sótano en el estadio Eden Park de Auckland, a tiempo para ser entregada al ganador de este año.

El partido se recordará como el preludio de temporada internacional que no se lleva a cabo, y se estima que es poco probable que el 9º Rugby Championship se dispute, debido a la logística en torno a la cuarentena y a un reciente brote de Covid-19 en el plantel de Argentina. Es duda también la Copa Bledisloe entre Nueva Zelanda y Australia debido a brotes de coronavirus Covid-19 en ambos países.



Marcadores:

Para North: 5 Tries de Rieko Ioane (2), Damian McKenzie, Aaron Smith, Ash Dixon, más 5 Conversiones de Damian McKenzie 5

Para South: 5 Tries de Nepo Laulala, Jordie Barrett, Will Jordan (2), y Tyrel Lomax, más 1 Penal y 5 Conversiones de Jordie Barrett.

North: 15 Damian McKenzie, 14 Sevu Reece, 13 Rieko Ioane, 12 Anton Lienert-Brown, y 11 Caleb Clarke, 10 Beauden Barrett, y 9 TJ Perenara, 8 Hoskins Sotutu, 7 Ardie Savea, y 6 Akira Ioane, 5 Tupou Vaa’i, y 4 Patrick Tuipulotu (c), 3 Ofa Tuungafasi, 2 Asafo Aumua, y 1 Karl Tu’inukuafe. Suplentes: 16 Ash Dixon, 17 Ayden Johnstone, 18 Angus Ta’avao, 19 Scott Scrafton, 20 Dalton Papalii, 21 Aaron Smith, 22 Peter Umaga-Jensen, 23 Mitchell Hunt

South: 15 Jordie Barrett, 14 Will Jordan, 13 Braydon Ennor, 12 Jack Goodhue, y 11 George Bridge, 10 Richie Mo’unga, y 9 Brad Weber, 8 Tom Sanders, 7 Tom Christie, y 6 Shannon Frizell, 5 Mitchell Dunshea, y 4 Samuel Whitelock (c), 3 Nepo Laulala, 2 Codie Taylor, y 1 Joe Moody. Suplentes: 16 Liam Coltman, 17 George Bower, 18 Tyrel Lomax, 19 Manaaki Selby-Rickit, 20 Dillon Hunt, 21 Finlay Christie, 22 Josh Ioane, 23 Leicester Faingaanuku

Árbitro: Paul Williams.