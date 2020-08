Geraldine Carrasquero, la voz del comentario de la Woman Champions League

Ama el fútbol. Es su pasión. Lo jugó y ahora lo comenta. Y se destaca. Durante la emisión de la fase final de la Liga de Campeones de Europa 2019/2020 del fútbol femenino por ESPN 3 Geraldine Carrquero fue descubierta por muchos amantes del fútbol por sus análisis tácticos, técnicos mezclados con historias de las protagonistas e información. Durante los 90 minutos de cada juego esta venezolana, radicada en Argentina, es una ametralladora de datos.

Y en la previa a la final de la Woman Champions League que se disputará este domingo en Bilbao entre las campeonas reinantes Lyon ante Wolfsburg en LA NUEVA MAÑANA hablamos con la periodista oriunda de Maracaibo y repasamos su vida y palpitamos el juego entre francesas y alemanas.

Carraquero es periodista. Se formó en su tierra natal, donde ejerció durante seis años previo a radicarse en Buenos Aires en el 2018. E Venezuela trabajó en programas de TV regional y nacional y también en medios gráficos.



"Mi ultimo cargo importante en mi país fue como jefa de prensa del Zulia FC, tanto del equipo masculino como el femenino. Desde que me gradué trabajé a full siempre. Desde el 2012, con transmisiones de fútbol y futsal tanto en radio como en TV. Y comentar es mi pasión", explica Geraldine, que previo a su rol como comunicadora fue futbolista.

Carrasquero jugó en el Zulia FC. Por eso cuando habla de fútbol femenino le tocan "fibras sensibles". Hubiese querido ser una jugadora, pero eran otros tiempos y debió tomar una decisión en aquel entonces. Cabe recordar que el fútbol femenino en Venezuela llegó en el 2017, cuando se creó la Superliga femenina.

Era mediocampista derecha cuando el fútbol femenino en su país todavía no era profesional. "Jugué en las selecciones juvenile de mi Estado y unos años en el Zulia, pero en ese momento no era profesional y después decidí dedicarme de lleno al estudio y al trabajo", relata. Y sí, una situación muy habitual en esta parte del planeta. Muy alejada de lo que se vive en Europa donde hoy estrellas del fútbol como Pernille Harder y Wendi Renard estarán disputando una final que será vista por muchísimas fanáticas y fanáticos en todo el planeta.

"Como fui jugadora me intereso mucho por el fútbol femenino; y aunque no se transmitan los partidos, yo trato de buscar información, investigo, leo, veo partidos por streamming", cuenta esta apasionada por el fútbol.

Listo el equipo arbitral para la final de la #UWCL https://t.co/PIuIAJCFfP ¡Habrá VAR en la Gran Final! Esther Staubli será la encargada de impartir justicia. Ya dirigió la Final de 2015 entre Frankfurt y PSG. Además, estuvo en la Final de la Euro 2017 entre Holanda y Dinamarca. — Geraldine Carrasquero (@GeralCB7) August 28, 2020

"Mi pasión de niña es el fútbol y por eso me vine a la Argentina, porque es un país muy futbolero. Estar acá, en este país, es cumplir un sueño", confiesa Gerladine, que agrega que todavía no ha conocido Córdoba. "espero algún día ir", dice entre risas.

Desde que está en Argentina trabajó en los Juegos Olímpicos de la Juventud como voz del estadio, el año pasado hizo de comentarista y relatora para Mediapro de los partidos de la Copa Libertadores de América, tanto en inglés como en castellano. A principio de este 2020 estuvo también comentando la Libertadores en Facebook Watch de Conmebol. Y en ESPN comentó los partidos de fútbol femenino Concacaf para la señal norte de la candena. Ah, y como si fuera poco, además para ESPN comentó Liga de Portugal. Sí, si, la rompe. Sí, si, una todoterreno.

"No distingo entre fútbol masculino y fútbol femenino. Yo me preparo a conciencia para todos los partidos. El balón no tiene género", exclama la comunicadora, que por estas horas está buscando material y más material para aportar en sus comentarios de la final que se avecina. "Prepara un partido es un arte", dice seriamente. Tiene una voz muy amable y cálida mientras dialoga con LA NUEVA MAÑANA, pero ese tono caribeño cambia cuando expresa la seriedad con la que se toma su trabajo: "A mi me gusta explicar táctica y ofrecer historias relacionadas de las jugadoras y jugadores, contar sobre dónde han jugado, sus estadísticas, sus movimientos en la cancha, hacer un balance de todo eso".

"La Champions femenina es fantástica, me parece genial que las grandes cadenas la transmitan... Y el torneo pinta para seguir creciendo"

- ¿Quién es la mejor jugadora del mundo o cuál es la que más te gusta. Harder, Hegerberg, Rapinoe o alguien más?

- La temporada de la delantera de Wolfsburgo, Harder, está siendo muy muy buena. Ahora Ada Hegerberg está lesionada desde enero, no la hemos podido ver, pero sin pensarlo ella es la mejor delantera del mundo. Pero parta esta temporada la máxima candidata para los premios individuales es va a ser Harder, porque tiene 38 goles en la temporada, está peleando el título de goleo en la Champions femenina y tiene la posibilidad de vengar la derrota del 2018 ante Lyon, justamente, porque ella había convertido el primer gol de esa final y luego Lyon lo dio vuelta. ella ese año, como pierde la final, queda segunda en el baló de Oro detrás de Hegerberg. Pero yo creo que ahora si llegase a dar la sorpresa Wolfsburgo le pongo todos los números para Harder paraser consagrada como la mejor del mundo. No va a haber Balón de Oro, pero si los The Best de la FIFA se van a estar entregando.

- Te iba a preguntar sobre quién ves como favorita, pero te me adelantaste, dijiste "si Wolfsburgo da la sorpresa". ¿Dará la sorpresa?

- Ves jugar a Lyon este torneo y a pesar de las bajas por lesión todavía paree ser un equipo con el oficio y el aplomo suficiente y la madurez táctica consistente para ganar otra vez. Pero siento que la final va a estar bastante reñida porque el Wolfsburgo, como su misma jugadoras lo han declarado, han tenido la mejor temporada de sus últimos tiempos. De hecho tienen 40 partidos oficiales sin perder y las veo muy motivadas a terminar con ese yugo de Lyon. Y creo que sería una muy buena noticia para el fútbol femenino que haya otro ganador. Por eso, te diría que le podemos poner un 52 por ciento de posibilidades de salir campeonas a Wolfsburgo y un 48 a Lyon jajaja. Va a estar muy cerrado. Todas las finales que han jugado se han definido por un margen cerrado.Lo que vamos a ver el domingo es el clásico del fútbol femenino europeo.Son los dos más grandes equipos de la última década.

- ¿Estamos muy lejos en Sudamérica todavía en el fútbol femenino sobre lo que se ve en Europa, ahora con la Champions League, o Estados Unidos con la NWSL?

- Sí, qué decirte, es por lo mismo que te contaba antes, en mi caso, hace diez años, tuve decidir no dedicarme al fútbol porque no veía la vía. Hay que crear en Sudamérica la estructura para que las ligas se profesionalicen y las jugadoras se puedan dedicar enteramente a la práctica del fútbol. Esto va a mejorar su parte física, que es primordial, que es lo que destaca en Europa y Estados Unidos, porque al tener un cuerpo que te acompaña el rendimiento es mayor. en Sudamérica el talento es muy grande. Venezuela, Argentina,. Chile, Colombia, ya no sólo es Brasil. Talento hay, lo que falta es estructura para que las chicas puedan entregarse de lleno a la práctica profesional.