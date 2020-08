'Colo' Cabrera: “Hacía rato que esperaba esta oportunidad"

Alejandro Cabrera deja Estudiantes de Río Cuarto y entre mañana y el sábado estará viajando a Buenos Aires para sumarse al plantel de Banfield.

El "Colo", oriundo de Los Cóndores, expresó su alegría tras este paso a la Primera división del fútbol argentino. “Hacía rato que esperaba esta oportunidad. Siento una alegría inmensa. Es algo que soñé desde que arranqué en el fútbol”, afirmó el mediocampista central en declaraciones al diario Puntal de Río Cuarto.

Cabrera, que se inició en infantiles en Atlético de Almafuerte, sostuvo: “Esto que vivo es lo que siempre soñé. Me llega a los 27 años y muchas veces creí que no se iba a dar”.

Por otra parte contó que el presidente de Estudiantes de Río Cuarto, Alicio Dagatti hizo todo para retenerlo, y por eso le agradece que lo haya entendido en sus intenciones de irse. Además, agradeció al club del "Imperio del sur" y manifestó: "No tengo más que palabras de agradecimiento para Estudiantes. Me dio la oportunidad, me abrió sus puertas y me hizo sentir uno más. Tengo que agradecerle por estos años maravillosos a la gente, a los dirigentes, a mis compañeros, al cuerpo técnico. Me llevo lo mejor".