Highlanders tuvieron premio ganando a Hurricanes en final del Súper Rugby neozelandés

Los Highlanders impusieron scrum guiados por el medio scrum All Black Aaron Smith

Los Otago Highlanders bajaron el telón al Super Rugby Aotearoa (Nueva Zelanda en idioma Maorí), ganando 38-21 (14-14) a los Wellington Hurricanes en Forsyth Barr Stadium de Dunedin desierto, ante restricción gubernamental por brote de Covid-19, y no jugarán mañana Blues y Crusaders, que tendrán empate.

Por lo que el primer Super Rugby Neozelandés, que consagró ya campeón a los Canterbury Crusaders, los campeones salientes del Super Rugby 2019, ganando a los Jaguares, sumaron 30 puntos, por 24 de los Auckland Blues, 21 de los Wellington Hurricanes, 14 de los Otago Highlanders y 5 de los Waikato Chiefs.

Hubo fiebre de sábado por la noche en el profundo sur neozelandés (Wellington, la capital, está al sur de la Isla Norte), con equipos que se mantuvieron fieles a sus raíces ofensivas los 80’ disputados a ritmo vertiginoso y con 8 tries, 5 por el lado local y 3 por el visitante, en el silencio del Forsyth Barr Stadium cerrado.



Pero la fiesta tuvo su esplendor en las calles de Dunedin, donde la multitud celebró a sus capitanes: los 150 partidos del medio scrum All Black, Aaron Smith premiado por la membresía ‘’Tremendous Rugby 150’’, y el hooker Ash Dixon celebró su partido número 100 por parte de ‘’Tremendous Rugby Highlanders’’.

Para los anfitriones, el festival de tries fue ofrecido por el wing suplente Ngatungane Punivai, el hooker Ash Dixon, el centro Michael Collins y el full back Mitch Hunt, más un try penal, sumando el apertura Josh Ioane un penal y tres conversiones y el full back Mitch Hunt una conversión.

Mientras que por el lado de los Hurricanes hubo tries del wing Vince Aso que abrió el marcador a los 5’de juego, del medio scrum Jamie Booth y del ascendente centro Peter Umaga-Jensen, con el full back All Black Jordie Barrett, sumando tres conversiones.



A los 56’ los Highlanders sumaron un try penal cuando el octavo All Black de los Hurricanes, Ardie Savea detuvo ilegalmente un balón en línea de salida cerca del ingol, provocando el try penal y la tarjeta amarilla por su acción. Fue el telón de fondo para el tercer triunfo de los Highlanders en el Super Rugby Aotearoa.

Para los Highlanders –5 Tries de Ngatungane Punivai, Ash Dixon, Michael Collins, try Penal, y Mitch Hunt. Más 1 Penal de Josh Ioane y 4 Conversiones de Josh Ioane (3) y Mitch Hunt.

Para los Hurricanes – 3 Ensayos de Vince Aso, Jamie Booth, y Peter Umaga-Jensen. Más 3 Conversiones de Jordie Barrett. Tarjeta amarilla a Ardie Savea.

Los resultados de la última fecha: Otago Highlanders 38 – Wellington Hurricanes 21. El partido de mañana domingo entre Aukland Blues-Canterbury Crusaders quedó cancelado y se otorgó empate con dos puntos para cada uno.

Las posiciones finales: 1º) y Campeón, Canterbury Crusaders 30 pts., 2º) Auckland Blues 24, 3º) Wellington Hurricanes 21, 4º) Otago Highlanders 14, 5º) Waikato Chiefs 5 pts.

Los equipos:

Highlanders: 15 Mitch Hunt, 14 Josh McKay, 13 Michael Collins, 12 Sio Tomkinson, y 11 Jona Nareki, 10 Josh Ioane, y 9 Aaron Smith, 8 Marino Mikaele-Tu’u, 7 Dillon Hunt, y 6 Shannon Frizell, 5 Jack Whetton, y 4 Pari Pari Parkinson, 3 Jeff Thwaites, 2 Ash Dixon, y 1 Ayden Johnstone. Suplentes: 16 Liam Coltman, 17 Daniel Lienert-Brown, 18 Siate Tokolahi, 19 Manaaki Selby-Rickit, 20 Teariki Ben-Nicholas, 21 Folau Fakatava, 22 Ngatungane Punivai, 23 Tom Florence.

Hurricanes: 15 Jordie Barrett, 14 Vince Aso, 13 Billy Proctor, 12 Peter Umaga-Jensen, y 11 Wes Goosen, 10 Jackson Garden-Bachop, y 9 Jamie Booth, 8 Ardie Savea, 7 Du’Plessis Kirifi, y 6 Reed Prinsep, 5 Scott Scrafton, y 4 James Blackwell, 3 Tyrel Lomax, 2 Dane Coles (captain), y 1 Ben May. Suplentes: 16 Ricky Riccitelli, 17 Tevita Mafileo, 18 Pouri Rakete-Stones, 19 Liam Mitchell, 20 Devan Flanders, 21 Jonathan Taumateine, 22 Salesi Rayasi, 23 Chase Tiatia.

Árbitro: Brendon Pickerill. Jueces de línea: Mike Fraser, y James Doleman. Oficial de televisión: Chris Hart