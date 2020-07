Juan Sebastián Verón crítico con la gestión de Tapia en AFA

- Verón: "Si no vuelve el fútbol, la TV no paga más y tenemos que bajar la persiana"

Juan Sebastián Verón explotó por las formas en la que se manejó el regreso del fútbol.

El presidente de Estudiantes fue contundente y le apuntó a la AFA por cómo se desenvolvió ante la pandemia.

"Es un momento de incertidumbre, nosotros por suerte tenemos el club ordenado, pero se dilató muchísimo la vuelta a los entrenamientos, las reuniones tendrían que haberse dado hace tiempo. Los que antes tenían una insensibilidad al hablar de volver a entrenar, hoy son los que piden la vuelta cuando antes", lanzó Verón en diálogo con Radio Cooperativa.

En esa misma línea, La Bruja expresó: "No sabemos si incorporar o no, me sorprende cómo algunos clubes contratan jugadores en esta situación. Tampoco entiendo cómo los clubes que juegan Copa Libertadores no tienen un protocolo para llegar a los partidos con ritmo".

Además, agregó: "Lo que me aleja de AFA es no saber cómo se van a hacer las cosas, no sabemos cuándo vamos a jugar, ni cuándo o dónde. En el fútbol argentino nunca se previene, siempre se acciona sobre el problema. Al día de hoy, no tenemos nada sobre la vuelta del fútbol, ninguna fecha confirmada".