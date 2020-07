Bernardi: "Soy una parte responsable del descenso"

El ex DT de Belgrano, encargado de armar el plantel que cayó a la Primera Nacional, hizo autocrítica que le corresponde pero dejó entrever que hubo "cosas que eran blanco o negro".

"Me tocó la cuota de tres años de promedio y soy una parte responsable del descenso", sostuvo el ex DT del "Pirata". - Foto: Diego Roscop.

Lucas Bernardi, ex entrenador de Belgrano, responsable de haber armado el plantel que terminó descendiendo en 2019, hizo su autocrítica respecto de aquella debacle deportiva pero lo mismo hizo su descargo.

"Me tocó la cuota de tres años de promedio y soy una parte responsable del descenso. Pero cuando descendió fue duro ver mucha gente y especial a Sergio Villella sufrir y eso no fue fácil", contó el rosarino ex Newell's, en el programa "La mesa del Fútbol", por FM Pulxo.

"Hace años que somos resultadistas. Acá no se ve que se puede valorar a alguien por su trabajo y no el resultado final", reflexionó.

En la continuidad de la entrevista avanzó sobre su análisis de aquel momento en Belgrano, con algo de desilusión: "Sentí que hubo muchos cosas que eran blanco o negro. Con Sergio Villella es una persona extraordinaria y muy sana. Sigo hablando con él. Di el máximo en Belgrano y quedo muy buena relación".

"Con Olave fuimos muy frontales y quedo todo mas que bien. Igual si tengo un problema que alguien voy y se lo digo", agregó Bernardi.

El ex DT destacó que tiene relación con Armando Pérez, candidato a presidente en las próximas elecciones y de participación en el ciclo actual. "Con Armando Pérez me llevo bien. Tenía una relación anterior con él. Igual lo vi poco cuando estuve en Belgrano", confesó con moderación. "En Belgrano viví cosas que pueden pasar y que me las guardo para mí".