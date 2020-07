Empresarios y gremialistas se reunieron para analizar la actual situación

Empresarios y sindicalistas cordobeses catalogaron como "histórica" la reunión cuyo lema fue "sin trabajadores no hay empresas y sin empresa no hay estado". Durante la tarde este miércoles, la sede central de la Asociación de los Empleados de Comercio de Córdoba fue escenario para la reunión en la que se abordaron varios temas de preocupación para el sector empresarial como para el arco gremial, como por ejemplo la cuestión impositiva nacional, provincial y municipal, y así también otros temas referidos a la situación laboral en épocas de pandemia.

Según trascendió, ambos sectores coincidieron en "buscar políticas que beneficien a todos, tanto empresas como sus empleados, y que no sea solo el estado el que marque las reglas del juego no generando políticas acordes a la situación".

Los participantes del cónclave sostuvieron que "los ATP del gobierno nacional han sido de gran ayuda para aquellos sectores muy complicados por la pamdemia pero marcaron una gran preocupación para cuando estos se dejen de enviar, ya que muchas empresas se verán obligadas a restringir las actividades, situación en la que se perjudicará a los trabajadores". En esa dirección, y coincidiendo en la idea de que "ningún sector es enemigo del otro", se propusieron buscar políticas en conjunto donde "ningún sector se vea perjudicado por el otro".

De la reunión participaron por el sector empresarial Alejandro Moroni, del sector turístico; Gabriel Bornoroni, de Fecac; Francisco Vaccaro, de la Cámara de Comercio, Mario Campise, de la cámara de ferreteros, Carlos Zaffi del foro industrial de la zona norte y Federico Novaira del sector de Cadepyme; mientras que por el lado de gremios estuvieron presentes, Pablo Chacón de Agec; Edgar Lujan, de Camioneros; Rubén Urbano del sector metalúrgico; Gustavo Pedrocca de Suvico, Carlos Recalde del sindicato regional de Luz y Fuerza, y en representación de Upcn, Alejandro Vergara y Sebastián Castellano.

Este jueves, los referentes gremiales se reunirán también, en la sede de Agec con referentes del grupo que aglutina al G6.